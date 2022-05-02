Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Nazi Mahkemesi' benzetmesine tepki: Akıl tutulması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkeme kararını eleştirmenin "hak", mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmenin "haksızlık" olduğunu belirtti.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum." ifadesine yer veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi mahkemelerine' benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için "Nazi Mahkemesi"benzetmesi yapması;bağımsız Türk yargısına,hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır.



Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum REKLAM May 2, 2022

Mahkeme kararını eleştirmek haktır.



Ama mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmek;haksızlıktır.



Sayın Kılıçdaroğlu’nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 2, 2022

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