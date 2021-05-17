Konya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır’da 8 derslikli okulun yapımı tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitim camiasına destek olarak öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, ilçelere nitelikli okul binaları kazandırmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yaklaşım 3.5 milyon liraya mal oldu

Bu kapsamda Konyalı hayırsever Osman Yaren’le birlikte Bozkır’da geçtiğimiz Ekim ayında temelini attıkları 8 derslikli okul binasının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olan okul binasının iki milyon liralık bedeli hayırseverimiz tarafından karşılandı. Geriye kalan kısmını da Büyükşehir olarak biz üstlendik. Böylece birlikte hayırlı bir işe vesile olduk. İlçelerde yaşayan gençlerimizi daha güzel yarınlara hazırlamak için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu nitelikli binalarda Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek nesiller yetişecek. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.