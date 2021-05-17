Gündem Bozkırda 8 derslikli okulun yapımı tamamlandı
YEREL GÜNDEM

Bozkır’da 8 derslikli okulun yapımı tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayırsever Osman Yaren’le birlikte Bozkır’a 8 derslikli okul kazandırdı. Eğitimin daha nitelikli binalarda yapılabilmesi amacıyla hayırseverle birlikte gayret gösterdiklerini belirten ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okulun hayırlı olmasını diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bozkır’da 8 derslikli okulun yapımı tamamlandı
​Bozkır’da 8 derslikli okulun yapımı tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır’da 8 derslikli okulun yapımı tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitim camiasına destek olarak öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, ilçelere nitelikli okul binaları kazandırmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yaklaşım 3.5 milyon liraya mal oldu

Bu kapsamda Konyalı hayırsever Osman Yaren’le birlikte Bozkır’da geçtiğimiz Ekim ayında temelini attıkları 8 derslikli okul binasının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olan okul binasının iki milyon liralık bedeli hayırseverimiz tarafından karşılandı. Geriye kalan kısmını da Büyükşehir olarak biz üstlendik. Böylece birlikte hayırlı bir işe vesile olduk. İlçelerde yaşayan gençlerimizi daha güzel yarınlara hazırlamak için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu nitelikli binalarda Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek nesiller yetişecek. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Abone Ol Google News
43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

​Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
120 bin TLye kadar çıkıyor

120 bin TL'ye kadar çıkıyor

​Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı.
Bidendan Netanyahunun katliamlarına destek: ABD İsraile 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.