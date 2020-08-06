Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bozyazının hayatta kalan son Kore gazisine veda
MERSİN

Bozyazı'nın hayatta kalan son Kore gazisine veda

Mersin Bozyazı ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ali Deniz, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi

Haber Merkezi İHA
Bozyazı'nın son Kore gazisi Ali Deniz
Bozyazı'nın son Kore gazisi Ali Deniz

Kore gazisi Ali Deniz, bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Bozyazı Devlet Hastanesi kaldırılarak Palyatif Bakım Servisinde tedavi görmeye başladı.

İHA

Giderek durumu ağırlaşan Deniz, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

İHA

Kore gazisi Deniz’in cenazesi bugün memleketi Bozyazı ilçesine bağlı Beyreli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

İHA

Ali Deniz, Bozyazı’da hayatta kalan son Kore gazisinden biriydi. Deniz, pandemi nedeni ile askeri tören düzenlenmeden, sadece yakınlarının katılımı ile defnedildi.

Bir evden 3 kamyon çöp çıktı: Mahalle sakinleri şikayetçi
GÜNDEM
Bir evden 3 kamyon çöp çıktı: Mahalle sakinleri şikayetçi

Mersin’de korkunç olay: Aile içi kavgada babasını öldürdü
GÜNDEM
Mersin’de korkunç olay: Aile içi kavgada babasını öldürdü

Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı: Yüzüne aldığı darbelerle öldürüldü
GÜNDEM
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı: Yüzüne aldığı darbelerle öldürüldü
Abone Ol Google News
Ayasofyaya akın sürüyor

Ayasofya'ya akın sürüyor

​Yerlisi yabancısı ziyaretçiler kapıda kuyruk oluşturuyor.
Beşiktaşta duygusal veda

Beşiktaş'ta
duygusal veda

​Siyah beyazlıların yıldızı F.Bahçe'ye transfer oldu.
Mısıra ihanet ediyor

​Libya'ya gidip Hafter işgalindeki Sirte ve Cufra'yı işaret etti.

Formayı giydi

Formayı giydi

Sarı lacivertliler yeni sezon transferlerini açıklamaya başladı.
Geri döndü

Geri döndü

Fenerbahçe eski oyuncusuyla anlaşmaya vardı.
Sokağa çıkma<br>yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma
yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama.
Bir dev<br>satın alma daha

Bir dev
satın alma daha

​Dünyaca ünlü şirket Türkiye'yi radarına aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.