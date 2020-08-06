Bozyazı'nın hayatta kalan son Kore gazisine veda

Kore gazisi Ali Deniz, bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Bozyazı Devlet Hastanesi kaldırılarak Palyatif Bakım Servisinde tedavi görmeye başladı.

İHA

Giderek durumu ağırlaşan Deniz, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

İHA

Kore gazisi Deniz’in cenazesi bugün memleketi Bozyazı ilçesine bağlı Beyreli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

İHA

Ali Deniz, Bozyazı’da hayatta kalan son Kore gazisinden biriydi. Deniz, pandemi nedeni ile askeri tören düzenlenmeden, sadece yakınlarının katılımı ile defnedildi.

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