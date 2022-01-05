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EDİRNE

Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor

Edirne’nin Elçili köyüne gelin gelen Karadenizli kadın, maddi imkansızlıklar sebebiyle çocuğunun eğitimine yeterli desteği sağlamak için 29 yaşında okuma yazma öğrenerek, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşıyor.

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Haber Merkezi İHA
Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor
Karadenizli Nokta Tam sosyal medya içerikleri üretiyor.

Edirne’nin Elçili köyüne gelin gelen Karadenizli Nokta Tam, oğlunun eğitimi için önce 29 yaşında okuma yazma öğrendi ve şimdi ise sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuğunun eğitimine yeterli katkıyı sağlayamayan kadın, annelik duygusundan cesaret alarak ilk önce okuma yazma öğrendi sonra ise gelir elde edebilmek için sosyal medya platformunda içerik üretmeye başladı. Köy yaşamından, ektiği tarım ürünlerine kadar farklı konularda videolar çeken kadın, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Video paylaşım sitesine yüklediği içeriklerle hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olmayı başaran 2 çocuk annesi Nokta Tam, buradan elde edeceği gelirle evladının eğitim masraflarını karşılamayı hedefliyor.

Oğlu için önce okuma yazma öğrendi, şimdi ise sosyal medyada içerik üretmeye başladı

İçinde okul kıyafeti giyip İstiklal Marşı okuma ukdesi kalan Nokta Tam’ın en büyük hayali 9 yaşındaki oğlunu okutup iyi bir yerlere gelmesine ve meslek sahibi olmasına katkı sağlamak okuma yazma bilmediği için ilk çocuğuna eğitim hayatında destek olamayan 52 yaşındaki Nokta Tam, küçük oğlunun eğitimi için önce okuma yazma öğrendi ve öğrendikleri bu bilgilerle ‘Çocuklar ağlamasın’ adlı bir kitap yazdı. Ayrıca kendisini geliştirmek ve daha fazla bir şeyler yapmak için video paylaşım sitesinde ürettiği içerikleri paylaşan Tam, buradan elde edeceği gelirle evladının eğitim masraflarını karşılamak için destek bekliyor.
Oğlunu okutabilmek için sosyal medya üzerinden faydalı bilgileri içeren videolar paylaşan Nokta Tam, buradaki izleyici kitlesini genişletip elde edeceği gelirle ise oğlunu markete götürerek etiketlerine bakmadan alışveriş yapma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

'Hiçbir zaman okul kıyafeti giyemedim'

Hiçbir zaman okul kıyafeti giyemeyen ve içinde ukde kalan 52 yaşındaki Nokta Tam, “Sırtıma çantamı alıp da okula gidip İstiklal Marşı okunurken hiç o bayrağın altında selam verip de İstiklal Marşı’nı okuyamadım. Ben yapamadım çocuklarım iyi bir yere gelsin istedim. İlk çocuğumda okuma yazma bilmiyordum destek olamadım okutamadım. İkinci çocuğum için bir şeyler yapayım dedim. Artık okuma yazmayı öğrenmem gerek bu çocuğu okula götürüyorum ama öğretmeni ders verecek ben dersinden anlamıyorum.

Yapıp yapmadığını nasıl kontrol edeceğim. Kitabı kalemi elime almam lazım dedim. Epey zorlandım. Gece yatmadan önce ve sabaha karşı kalkıp hiç uyumuyordum acaba A harfi, B harfi ne demek diye düşünüyordum. Hiçbir imkânım yok, gelirim yok, elimde bir mesleğim yok sadece burada bir çiftçi tarla yok. Ben okuma yazma öğrenip bir kitap yazayım dedim. Bir kelime olsun benim de bir kitabımı okuyan olsun istedim köydeyim elimden ne gelir bağım yok bahçe yok ne yapsam dedim. Böyle bir youtube kanalı açmaya karar verdim. Oğlumu okutabilmek ve insanlarla faydalı bilgiler paylaşmak için bu şekilde bir şey yapıyorum. Oğlumu bir yerlere getirmek için uğraşıyorum. Burada kendimi geliştireceğim. İlk kazancım ile oğlumu markete götürüp oğlum ne istiyorsan kendine al deyip etiketlere bakmadan kasada parayı ödeyip çıkmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.

Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi: 81 şehre ürün gönderiyorlar
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Uludağ’ın eteklerindeki Zeyniler köyünde 43 kadın kooperatif kurarak konak açtı. Konakta kendileri ürettikleri doğal ürünleri ziyarete gelenlere sunan kadınlar, pandemi tedbirleri kapsamında konaklarını işletemeyince boş durmamak için kolları sıvadı. Onlarca çeşit doğal ürünü elleriyle hazırlayan kadınlar, bu ürünleri paket servis ve kargoyla Türkiye’ye göndermeye başladı. Köylü kadınların ürettiği onlarca çeşit doğal ve lezzetli ürün rağbet görüyor. Köylü kadınlar, siparişlere yetişemiyor. Sabahtan akşama kadar hamur açıp onlarca ürün pişiren kadınlar, mevsim meyvesinden onlarca çeşit reçel ve turşu kuruyor. Yazdan yaptıkları kurutulmuş gıdaları ise her yere gönderiyor. Arı gibi çalışan kadınlar gelen yoğun taleplere yetişmek için arı gibi çalışıyor.
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Zeyniler Çalı Kuşu Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, \"Köyümüz kadınlarıyla kooperatif kurduk. Köyümüzde bulunan konakta köyümüze gelen konuklara yaptığımız doğal ürünleri sunuyorduk. Pandemi dolayısıyla işletmemiz kapanınca biz de yaptığımız ürünleri şehir merkezine paket servisle göndermeye başladık. Türkiye’nin birçok şehrinden gelen siparişleri kargoyla gönderiyoruz. Pandemiyi fırsata çevirdik. Ürettiğimiz ürünleri paket servis ve kargoyla gönderime başladık. Doğal ürünlerle yaptığımız onlarca çeşit doğal ürünü Türkiye’nin bir çok iline gönderiyoruz\" dedi.
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Köyün kadınları ise, \"Biz köy kadınları olarak birlik beraberlik içindeyiz. Konakta doğal ürünlerimizi gelen konuklara ikram ediyordum. Pandemi dolayısıyla konakta servis veremeyince biz de hazırladığımız el emeği doğal ürünleri göndermeye başladık. Çok sipariş geliyor, ürünlerimiz beğenildiği için çok memnunuz\" şeklinde konuştu.
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Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi: 81 şehre ürün gönderiyorlar
Bursa'da köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirerek, ürettikleri doğal ürünleri bütün Türkiye'ye gönderiyor.

Köylü kadınların yol kenarına kurdukları tezgahlara tatilcilerden büyük ilgi
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Keşan'a bağlı Kılıçköy'deki kadınlar, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Keşan- Enez yolunda ev ekonomilerine katkı için pazar yeri kurdu.
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Aynı köyden 18 kadın, 16 yıldır kurulan pazarda, kendi yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
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Sabah erken saatlerde tarla ve bahçelerden topladıkları sebze ile meyveleri pazara getiren kadınlar, tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satarak, geçimlerini sağlıyor.
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Kadınlar, ayrıca kışın evde yaptıkları tarhana, erişte, kuskus, katık, turşu, salça, komposto ve reçelleri de tezgahlarına koyuyor.
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Tezgahlarında olmayan ürünleri aralarında takas eden kadınlar, örnek dayanışma da sergiliyor. Pazar yerine alışverişe gelenler ise kadınları takdir ediyor.
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Pandemi nedeniyle bu yıl tezgahlarını temmuz ayında açtıklarını belirten kadınlar, tedbirlere uyarak, maske taktıklarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini söyledi.
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Ümmiye Gürkan, bu yıl pandemi nedeniyle tezgahları geç açtıklarını belirterek, \"Geç açmamıza rağmen emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Malımız tarlada kalmadı. Özellikle tatil için İstanbul'dan bölgeye gelenler çok rağbet gösteriyor. 12 dönüm sebze bahçem, 6 dönüm de meyve bahçem var. Ayrıca evde tarhana, kuskus, erişte, bal, reçel yapıp, satıyoruz. Bu yıl badem de ektik. Amacımız milletimize hizmet. İsteğe göre cevap veriyoruz. Bu yıl sebze de güzel para yaptı. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Kadın müşteriler, bizleri görünce iletişim daha rahat oluyor. Biz burada dayanışma içindeyiz. Elde olmayan bir ürünü komşu tezgahtan başka bir ürünle takas edebiliyoruz\" dedi.
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Sevinç Işım da tamamen kendi ürettikleri ürünleri satışa sunduklarını dile getirerek, \"Taze fasulye, kavun, bamya, domates, patlıcanın yanı sıra evde kendi yaptığımız salça, reçel, erişte, kuskus, tarhana gibi ürünler satıyoruz. Bu yıl arıcılık da yaparak ürettiğimiz balları satışa sunduk. İlgi hafta sonu oldukça iyi. Özellikle kadın müşterilerimiz bizden memnun. Bizler de onlardan memnunuz\" diye konuştu.
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Sakine Öztürk ise Kılıçköy pazarının bu yıl yine 18 kadınla hizmet verdiğini belirterek, \"Burada hepimiz kadınız. Burası 'kadın pazarı' olarak da geçiyor. Müşterilerimiz genelde tatilciler. Koronavirüs bizi de etkiledi. Geç tezgah açabildik. Sezonun kapanmasına da az kaldı, 'Buna da şükür' diyoruz. Kimisine göre pahalı kimisine göre ucuz. Bu tercih meselesi. Biz kurtardığı fiyattan veriyoruz. Fiyatta yardımcı olmaya çalışıyoruz\" dedi.
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Yadigar Karagöz de kendi ürünleri yetmediğinde komşu köylerden de ürün aldıklarını ve dayanışma içinde olduklarını belirterek, \"Burada her şeyi kendimiz üretiyoruz. Yetmediği takdirde de komşu köylerden alıyoruz. Köyler arasında da dayanışma var. Koronavirüs işleri etkiledi. İnsanlar eskisi gibi uğramıyor. Gelse de mesafeyi koruyor. Biz de bu konuda dikkatli oluyoruz. Tatilci sayısı da azaldı. Gelen de çok durmuyor, dönüyor\" diye konuştu.
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Hafta sonu tatili için İstanbul'dan gelen ve pazardan alışveriş yapan Bihter Aydoğdu, \"Gayet doğal ve sağlıklı ürünler satıyorlar. Ailem için bu ürünleri tercih ediyorum. Buradan aldığım ürünlerle kışlık ürünler yapıyorum. Hem çeşitlilik var hem de fiyatlar da gayet uygun. Pazarda kadınların satış yapması güzel bir şey. Bir kadın olarak buradaki kadınlara destek veriyorum. Örnek bir çalışma sergiliyorlar\" dedi.
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Selin Çoban da 'kadınlar pazarı'ndan ihtiyaçlarını alarak, İstanbul'a doğru yola çıkacaklarını dile getirip, \"Fiyatlar da gayet iyi. Çok fazla pazara çıkmıyoruz ama burada durup alışveriş yaptık. Fazla çeşit var. Bizim için burada kadınların çalışması daha da önemli. O yüzden katkı sağlayalım, dedik ve geçerken alışveriş yaptık\" diye konuştu.
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Köylü kadınların yol kenarına kurdukları tezgahlara tatilcilerden büyük ilgi
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak için kendi yaptıkları yöresel ürünler ile bahçelerinden topladıkları sebze ve meyveleri, yol kenarında kurdukları tezgahlarda satıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl tezgahları geç açtıklarını ve bölgeye gelen tatilci sayısının azaldığını belirten kadınlar, buna rağmen işlerinin iyi gittiğini söyledi.

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