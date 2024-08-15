Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji 'kuvvetli olacak' diyerek uyardı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.