Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunun altından derin bir plan çıktı. Kritik kamu kurumlarının ağlarına sızmak için çalışma yürüten 2 casusun, Ankara ve İstanbul’da Wi-Fi ağlarının haritasını çıkardığı belirlendi. Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkci, yöntemin detaylarını anlattı.

CASUS ÖDEV YAPAN ÇOCUK

Öztürkci’nin anlattığına göre, Eylül 2025’te Hollanda’da 17 yaşındaki bir çocuk evinde ödev yaparken casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Üçü de 17 yaşındaki şüphelilerin, Wi-Fi ağlarına ilişkin bilgileri Rus hükümetiyle bağlantılı bir hacker grubuna sattığı öne sürüldü. Türkiye’de de aynı yöntemin kullanıldığını belirten Öztürkci, “Kullanılan cihaz ya da uygulama, güzergah üzerindeki her ağın adını, hangi güvenlik yöntemini kullandığını ve sinyalin nerede güçlenip nerede zayıfladığını konumla birlikte not ediyor. Biraz daha gelişmiş olanlar, bu ağlara bağlı telefon ve bilgisayarların izlerini de toplayabiliyor” dedi.Öztürkci, toplanan kayıtların kurumların kablosuz ağlarındaki güvenlik açıklarını ortaya çıkarabildiğini, saldırganlar için binanın kapı ve pencerelerini gösteren bir kroki niteliğinde olduğunu belirtti. “Harita tek başına bir saldırı sayılmaz ama çoğu zaman saldırının ilk adımıdır” diyen Öztürkci, 2022’de ABD’de APT28 grubuyla ilişkilendirilen saldırıda kablosuz ağ güvenliğindeki eksikliklerden yararlanıldığını anlattı. Öztürkci, çevredeki kurumların ağları üzerinden gerçekleştirilen bu saldırının “en yakın komşu saldırısı” olarak adlandırıldığını belirtti. Öztürkci, 2018’de Lahey’de 4 Rus istihbarat subayının benzer bir girişimde suçüstü yakalandığını hatırlatarak, “Bugün aynı işi sosyal medyada bir ilana cevap vermiş, kimin için çalıştığını belki hiç bilmeyen biri yapabiliyor” diye konuştu.

Bilmeden ‘casusluk’ yapabilirsiniz

Yakalanan casuslar, talimatları sosyal medyadaki iş ilanları üzerinden, ödemeleri ise kripto parayla aldıklarını söylediklerini belirten Öztürkci, “İşi veren kişiyi göremiyorsanız, yaptığınız işin ne işe yarayacağı size söylenmiyorsa, sizden belli bir yerde dolaşmanız, bir binanın fotoğrafını çekmeniz ya da verilen bir cihazı bir yere götürmeniz isteniyorsa ve para kripto olarak gelecekse, o ilandan uzak durun” dedi. Casusluk suçunun 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini hatırlatan Öztürkci, kurumlara da kablosuz ağlarda özel kimlik doğrulama kullanmalarını, misafir ağlarını iç ağdan ayırmalarını, izinsiz erişim noktalarını denetlemelerini ve fiziksel güvenlik ile siber güvenlik ekiplerinin koordineli çalışmasını önerdi.

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