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Bu çocuklara silahı siz verdiniz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki iç savaşta çocukların, silah verilerek çatışmalarda kullanıldığına ilişkin rapor hazırladı. ABD bu raporla, 33 bin tır’ı aşkın silah ve milyonlarca dolar maddi destekte bulunduğu YPG/PKK’nın da 12 yaşından küçük çocukları zorla silah altına aldığını itiraf etmiş oldu. Güya “İnsan Kaçakçılığı” raporunu hazırlayan ABD’nin Savunma Bakanlığı 2017’de YPG’nin çocuk teröristlerin fotoğraflarını “savaşa hazır” notuyla paylaşarak pazarlamıştı. YPG’nin, Batı’nın desteğiyle çocukları yıllardır cepheye sürdüğü biliniyor. 2019’da BM, çocukları serbest bırakması için YPG’yle skandal biçimde masaya oturmuştu.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Bu çocuklara silahı siz verdiniz
ABD, yayınladığı bir raporda, 30 bin tır’ı aşkın silah ve milyonlarca dolar hibe ettiği terör örgütü YPG’nin çocukları kaçırıp zorla silah altına aldığını kabul etti.

ABD, 30 bin tırı aşkın silah ve milyonlarca dolar maddi destekte bulunduğu YPG/PKK terör örgütünün çocukları zorla silah altına aldığını itiraf etti. ABD Dışişleri Bakanlağı’nın hazırladığı 2021 İnsan Ticareti raporunda, YPG’nin 12 yaşından küçük çocukları kaçırıp eğittiği ve savaşmaya zorlandı belirtildi. Skandal itiraf Beyaz Saray’ın Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporla ortaya çıktı. ABD, 2021 İnsan Kaçakçılığı (TIP) raporunun Suriye maddesinde YPG/YPJ/PKK’nın çocukları dağa kaçırıp kamplarda eğittiğini ve Suriye’de savaşmaya zorladığını açıkladı. Örgüte senelik 300 milyon dolarlık ödenek ayıran ve 33 bin tır silah yollayan ABD, 2017 yılında Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından “savaşa hazır” başlığıyla çocuk savaşçıların fotoğrafını paylaşmıştı.

CENTCOM: Savaşmaya hazır
CENTCOM: Savaşmaya hazır

12 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

  • Uluslarası gözlemci raporlarına dayandırılan bildiriye göre YPG ve YPJ, kuzeydoğu Suriye’deki yerinden edilmiş mülteci bölgelerinden çocukları zorla toplayıp kamplara yerleştiriyor. Örgüt 12 yaşından küçük kız ve erkek çocuklarına önce eğitim veriyor, daha sonra ise istihdam ediyor. Rapora göre eğitim verilen çocuklar cepheye sürülerek savaşmaya zorlanıyor. Raporda yine kaçırılan çocukların cinsel istismara ve tacize maruz kaldığı da belirtiliyor. Öte yandan rapordan önce Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları örgütü de YPG’nin çocuk savaşçı kullandığını doğrulamıştı.

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33 BİN TIR SİLAH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında ABD’nin YPG/PKK’ya 33 bin tır silah verdiğini ve bunların toplanıp imha edildiğini duyurmuştu. Bu tırlarda, savaşlarda kullanılmak üzere ABD menşeli, yüksek hareket kabiliyetli zırhlı Hummer’lar, 4x4 jipler ve vinçlerin yanı sıra on binlerce kalaşnikof marka tüfek, ağır makinalı tüfek, Amerikan yapımı RPG-7 ve AT-4 gibi sayısız askeri mühimmat sevk edilmişti. ABD tarafından hibe edilen silahlar YPG/PKK tarafından kamplarda eğitilen çocuk savaşçıların ellerine verildi ve çocuklar cepheye sürüldü. Beyaz Saray, YPG/PKK terör örgütüne savunma bütçesinden hibe edilmek üzere yıllık 300 milyon dolar ödenek ayırıyor.

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ÇOCUKLAR SAVAŞA HAZIR

  • 28 Şubat 2017 yılında ABD Savunma Bakanlığı Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan skandal fotoğraf, ABD güdümlü YPG/PKK’nın çocuk savaşçılara verdiği desteği açıkça ortaya koyuyor. “Ready for the fight” (Savaş için hazır) başlığıyla paylaşılan fotoğrafta, YPG/PKK kamplarında eğitim gören ve askeri üniforma giymiş 4 kız çocuğu bulunuyor. Paylaşılan fotoğrafta kaçırdığı çocukları kamplarda eğitip zorla savaştıran YPG’ye Washington’un desteği açıkça görülüyor.

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TÜRKİYE’YE KÜSTAH SUÇLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı aynı raporda Türkiye’ye yönelik çirkin iftiralara da yer verdi. Beyaz Saray, Türkiye’yi “çocuk savaşçı kullanan ülkeler” listesine ekledi ve gerekçe olarak “Ankara’nın destek verdiği Suriyeli grupları” gösterdi. Türkiye’yi asılsız ithamlarla suçlayan Biden yönetimi, bu kararla Türkiye’yi askeri silah ve mühimmatlar konusunda kısıtlamalara tabi tutmayı hedefliyor. Çocukları kaçırıp savaşmaya zorlayan terör örgütü PKK ve uzantılarına milyonlarca dolar yardımda bulunan ABD, Türkiye’ye yönelik çamur at izi kalsın politikaları ile iki yüzlülüğünü bir kez daha göstermiş oldu.

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Çocukları kaçıran PKK'ya açıkça destek veren ABD'den skandal karar: Türkiye'yi 'çocuk savaşçı kullanan ülkeler' listesine eklediler

Türkiye'den tepki: İftira, çifte standart, ikiyüzlülük!

  • Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu’na tepki gösterdi. Dışişleri açıklamasında ABD’nin asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye’nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunmasının esefle karşılandığı belirtilerek “İnsan Hakları Eylem Planı, kararlılığımızın açık bir göstergesidir” denildi.

ABD Türkiye için güvenlik sorunu
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ABD Türkiye için güvenlik sorunu

SİCİLİMİZ TERTEMİZ

“Çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye’ye sorumluluk atfeden iddiaları külliyen reddediyoruz. Türkiye, çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup, bu konudaki sicili tertemizdir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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ABD'den beslediği PKK'nın hastaneye saldırısı için kınama

BU ÇELİŞKİ KABUL EDİLEMEZ

  • Suriye ve Irak’taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD’nin, Türkiye’ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve ikiyüzlülüğün en çarpıcı örneğidir. ABD’nin Suriye’de ortaklık yaptığı, eğitim ve silah verdiği, sadece Suriye’de değil, Irak’ın Mahmur ve Sincar gibi bölgeleri dahil bir çok yerinde çocukları kaçıran ve ellerine silah veren bu ayrılıkçı terör örgütünün işlediği ağır suçları görmezden gelirken bir çok bölgesel konuda yakın eşgüdüm içinde bulunduğu müttefiki Türkiye’ye böylesine temelsiz ithamlarda bulunması vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez.
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