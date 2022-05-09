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ANKARA

Bu da ‘askıda gözlük’

Askıda faturadan esinlenen optik sahibi Ayhan Bıyık askıda gözlük kampanyası başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu da ‘askıda gözlük’
Bıyık, uygulamayı maddi durumu yetersiz müşterileri için başlattığını belirtti.

Ankara Moda Çarşısı içerisinde optik sahibi olan Ayhan Bıyık, askıda ekmek, askıda fatura, askıda bilet ve askıda erzak gibi uygulamalardan esinlenerek optik dükkanında, maddi durumu yetersiz olan vatandaşların yararlanabilmesi için askıda gözlük kampanyası başlattı.

Gözlüğünü değiştirmek isteyen vatandaşların optiğe yeni gözlük almak için geldiklerinde mevcuttaki gözlüklerini bıraktığını söyleyen Ayhan Bıyık, “Askıda ekmek ve benzeri uygulamalardan esinlenerek askıda gözlük uygulaması başlattım. Bırakılan gözlükleri biriktirmeye başladım. İnsanlar gözlüklerini bıraktıkça sayı arttı. Gözlüklerden tamirat, bakım gerektirenlere gerekli işlemi yaptıktan sonra ayrı bir bölmeye kaldırdım” dedi.

Uygulamayı maddi durumu yetersiz müşterileri için başlattığını belirten Bıyık, “Gözlüğe ücret veremeyecek durumda olan müşterilerimize gözlükleri gösteriyoruz. Eğer beğenirlerse, elimizdeki çerçeveye doktorun tavsiye ettiği gözlük numarasını yerleştirip, hediye ediyoruz. İhtiyacı olan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizde bu şekilde bırakılmış gözlük olduğu sürece uygulamamız devam edecek” diye konuştu.

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