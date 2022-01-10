Bu görüntüler pes dedirtti: Motosikletiyle taşıdığını görenler gözlerine inanamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, plakasız motosikletinde taşıdığı tomruk ile adeta ölüme davetiye çıkardı. Seyir halindeki bir aracın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti.

KENDİ CANINI TEHLİKEYE ATTI



Bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler, Manavgat’ın Ilıca Mahallesi D-400 yan yolunda araç kamerasına yansıdı. Plakası olmayan motosiklete yan olarak konulan yaklaşık 5 metrelik tomrukla şehirler arası yola çıkan sürücü, hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye attı.

MOTOSİKLETİNE TOMRUK YÜKLEDİ

Ancak dikkatli bakıldığında fark edilebilen tomruk yüklü motosiklet, sağ şeritte gitmesine rağmen bir otomobilden fazla yer kaplarken karayolunu kullanan diğer sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmadı.

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