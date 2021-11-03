Gündem Bu görüntülere tepki yağdı Minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı
İSTANBUL

Bu görüntülere tepki yağdı: Minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı

Ümraniye'de minibüs şoförü yolda giderken cep telefonuyla oynayarak hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Bu görüntülere tepki yağdı: Minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı
Minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı.

Ümraniye'de minibüs şoförü yolda giderken cep telefonuyla oynayarak hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEPKİ ÇEKTİ


Görüntüler dün Ümraniye'de kaydedildi. Ümraniye - Dudullu hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, direksiyon başında dakikalarca mesajlaşıp, aramalar yaptı.

YOLCULARIN CANINI HİÇE SAYDI

Minibüs şoförünün hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attığı anlar araçta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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