Yurtta hava durumu: Sıcaklıklar düşecek kar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise batı kesimlerde güneyli yönlerden, yurdun doğusunda doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

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🗓8 Kasım 2021 (Pazartesi)

🌫️Pus ve Sis Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/hz7SO7pmNC — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 8, 2021

YENİ HAFTA HAVADA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre haftanın ilk günü, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara ve Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyinde yoğun sis hadisesi bekleniyor.

Salı günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda sis yerini yağmura bırakacak.

SİS NE ZAMAN GİDECEK?

Çarşamba günü ülke genelinde sis etkisini kaybederken, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

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Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü ise ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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GÜNDEM İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk