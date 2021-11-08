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İSTANBUL

Yurtta hava durumu: Sıcaklıklar düşecek kar kapıda

Ülke genelinde bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi? Sis ne zaman gidecek? Yağış var mı? İşte 8-14 Kasım hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.


Rüzgarın ise batı kesimlerde güneyli yönlerden, yurdun doğusunda doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

YENİ HAFTA HAVADA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre haftanın ilk günü, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara ve Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyinde yoğun sis hadisesi bekleniyor.

Salı günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda sis yerini yağmura bırakacak.

SİS NE ZAMAN GİDECEK?

Çarşamba günü ülke genelinde sis etkisini kaybederken, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü ise ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk
GÜNDEM
İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sis trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 60’ı gördü
FOTOĞRAF 5
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İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
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İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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Gece saatlerinden itibaren etki gösteren sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.
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Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibarıyla yüzde 60'a ulaştı.
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sis trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 60’ı gördü
İstanbul'da günlerdir etkili olan yoğun sis, haftanın ilk iş gününde de hayatı olumsuz etkiledi. Megakentte trafik yoğunluk yüzde 60'a dayandı. D-100 Karayolu üzerinde yoğun sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.


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