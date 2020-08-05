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Gündem Bu kadarına da pes Helikopter yangını söndürürken mangal yaptılar
İZMİR

Bu kadarına da pes: Helikopter yangını söndürürken mangal yaptılar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, askeri alandaki ormanda çıkan yangını söndürmek için orman ve itfaiye ekiplerince, havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında alevlere helikopterle müdahale edilirken, sahilde bulunan vatandaşların söndürme çalışmalarını mangal yakarak izlemesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Menderes ilçesinde çıkan ve 22 saat sonra söndürülebilen yangının piknikçilerin mangal ateşinden çıktığı belirlenmişti.

Haber Merkezi İHA
Helikopterler yangına müdahale ederken, vatandaşlar sahilde mangal yapmaya devam etti.
Helikopterler yangına müdahale ederken, vatandaşlar sahilde mangal yapmaya devam etti.

İzmir yerel haberlerine göre; Bayraklı ilçesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri bölge içerisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının denize çok yakın olması nedeniyle helikopterler denizden su alarak yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı
GÜNDEM
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı
  • Helikopterler yangına müdahale için denizden su alırken, mangal yakmanın yasak olduğu Bayraklı sahilinde bulunan vatandaşların çalışmaları mangal yakarak izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

İzmir’de yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı
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İzmir’de yerleşim yerlerine yakın noktada meydana gelen yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Karaburun ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.
Helikopterlerin birbiri ardına yangına müdahale ettiği dakikalarda vatandaşların mangal ateşini yellemesi dikkat çekti.

İzmir’in Menderes ilçesinde korkutan yangın: İki site boşaltıldı
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Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.
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Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.
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Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi.
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Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
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jandarma ekipleri ise çevrede oturanların evlerini boşaltmaları için anons ederek, vatandaşları uyardı.
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Günün aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu ortaya çıkarken, alevlerin çok geniş bir alanda etkili olduğu görüldü.
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Sabahın ilk saatlerine kadar süren yangının etkili olduğu bölgelerde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
İzmir’in Menderes ilçesinde korkutan yangın: İki site boşaltıldı
İzmir'in Menderes ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle gece saatlerinde bölgede yer alan iki site boşaltılırken, havadan söndürme çalışmaları da yeniden başladı.


  • Geçtiğimiz gün Menderes’te çıkan ve 22 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan, yaklaşık 400 hektarın kül olduğu yangının mangal ateşinden çıktığı anlaşılmış, olayla ilgili 1 kişi tutuklanmıştı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı
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İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı

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