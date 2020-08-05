Bu kadarına da pes: Helikopter yangını söndürürken mangal yaptılar
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, askeri alandaki ormanda çıkan yangını söndürmek için orman ve itfaiye ekiplerince, havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında alevlere helikopterle müdahale edilirken, sahilde bulunan vatandaşların söndürme çalışmalarını mangal yakarak izlemesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Menderes ilçesinde çıkan ve 22 saat sonra söndürülebilen yangının piknikçilerin mangal ateşinden çıktığı belirlenmişti.
İzmir yerel haberlerine göre; Bayraklı ilçesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri bölge içerisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının denize çok yakın olması nedeniyle helikopterler denizden su alarak yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.
Helikopterler yangına müdahale için denizden su alırken, mangal yakmanın yasak olduğu Bayraklı sahilinde bulunan vatandaşların çalışmaları mangal yakarak izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.