Bu kadarına da pes: Helikopter yangını söndürürken mangal yaptılar İzmir'in Bayraklı ilçesinde, askeri alandaki ormanda çıkan yangını söndürmek için orman ve itfaiye ekiplerince, havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında alevlere helikopterle müdahale edilirken, sahilde bulunan vatandaşların söndürme çalışmalarını mangal yakarak izlemesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Menderes ilçesinde çıkan ve 22 saat sonra söndürülebilen yangının piknikçilerin mangal ateşinden çıktığı belirlenmişti.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2020, 09:22 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 09:32 İHA