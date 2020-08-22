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ERZİNCAN

Bu mağlubiyet Erzincan jandarmasını üzmedi

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş askerlerden forma, spor ayakkabı ve futbol topu isteyen çocuklara malzeme ve maç sürprizi yaptı. Komandolarla kıran kırana maç yapan ve galip gelen çocuklardan Ali Kemal Bilen, “Komando abilerle maç yaptık, çok mutluyum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Köyün girişinde futbol oynayan çocuklar asker ağabeylerinden forma, spor ayakkabı ve futbol topu istedi.
Köyün girişinde futbol oynayan çocuklar asker ağabeylerinden forma, spor ayakkabı ve futbol topu istedi.

Erzincan’da devriye gezerken kendilerinden spor malzemesi isteyen çocuklara sürpriz yapan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve beraberindeki jandarma komando timinin köylü çocuklarla futbol oynaması güzel görüntüler oluşturdu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Karadiğin köyünde devriye görevini yaparken, köyün girişinde futbol oynayan çocuklar asker ağabeylerinden forma, spor ayakkabı ve futbol topu istedi. Çocukların bu istekleri İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş’a iletildi.

KALEDE BİR ALBAY VAR

Söz konusu ihtiyaçların tamamlanmasının ardından Albay Altıntaş, kentteki komando timi ile köye gidip çocuklara aldıkları hediyeleri armağan etti ve askerlerin çocuklar ile maç yapması kararlaştırıldı. Çocuklara komando timi ile yapacağı maç öncesi bir görevli tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı. Daha sonra Albay Altıntaş kaleye geçti, jandarma komando timi de çocuklarla kıran kırana futbol oynadı. Çocukların galip geldiği maçta eğlenceli anlar yaşanırken aileler de kenardan yaptıkları tezahüratlarla çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ GÖSTERİ YAPTI

Komutanlık bünyesindeki arama kurtarma köpeği ‘Bulut’un çocuklar için yaptığı gösteri büyük ilgi gördü.

Ardından İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma köpeği ‘Bulut’ çocuklara gösteri yaptı. Gösteri sonrası çocuklar arama kurtarma köpeğini uzun süre severek ilgi gösterdi. Çocuklarla sohbet eden Albay Altıntaş, bir süre önce bazı isteklerinin olduğunu ve kendilerine bunları getirdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim ayakkabıya ve spor malzemesine ihtiyacımız var demişsiniz. Bizler de sizlere bir sürpriz yapmak için komando ağabeyleriniz ile buraya kadar geldik. Şimdi sizlere malzemelerinizi dağıtacağız ve arkadaki ağabeyleriniz ile bir de maç yapacağız. Ama pandemi kurallarına uyacağız ve maskelerimizi çıkartmayacağız.”

HEM ÇOCUKLARI HEM AİLELER GURURLU

  • Komandolarla maç yapan 9 yaşındaki Çayan Aydoğdu da “Asker ağabeylerimizden forma istemiştik, bize sürpriz yapıp getirdiler. Daha sonra komandolarla maç yaptık” ifadesini kullandı. Ali Kemal Bilen ise “Bizim forma ve ayakkabıya ihtiyacımız vardı. Jandarma ağabeylerimiz bize sürpriz yaptı, ayakkabı forma getirdiler. Komando abilerle maç yaptık, çok mutluyum” dedi. Altıntaş ve askerlerin çocuklara hediyeler verip futbol oynaması hem çocukların hem de ailelerinin takdirini topladı.

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