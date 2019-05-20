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EĞİTİM

Bu okulda sınavlar öğretmen olmadan yapılıyor - Öğretmensiz sınav sistemi - Bursa yerel haberleri

Bu okulda sınavlar öğretmenler olmadan yapılıyor

Bursa’nın Gelmik ilçesindeki Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu’ndaki öğrenciler, sınavlarına öğretmenlerin denetimi olmadan giriyor. Öğretmenlerin sınıfta olmadığı sınavlar, öğrencilerin özgüvenini ortaya çıkarıyor.

Haber Merkezi IHA
Başlarında öğretmen denetimi olmadan sınava giren öğrenciler.
Başlarında öğretmen denetimi olmadan sınava giren öğrenciler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kaliteli eğitim için, sınav sırasında öğretmenlerin sınıftan çıkmasına yönelik önerisine Bursa’dan ilk Gemlik ilçesindeki Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu verdi.

Türkiye'de de denetimsiz sınavların ilk uygulayıcıları arasına giren Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nda, öğretmenler sınav kağıtlarını öğrencilere dağıttıktan sonra sınıftan ayrılıyor. Her hangi bir denetleme olmadan sınav kağıtları ve arkadaşlarıyla baş başa kalan öğrenciler ise, iç denetimlerini ve öz güvenlerini devreye sokuyor.

Öğretmenlerinin başlarında olmadığı bildiği halde öğrenciler, ne sıranın altındaki deftere veya kitaba, ne de yanındaki arkadaşının kağıdına bakıyor.

  • Bu döneme kadar sınavlara hep başlarında öğretmenler olarak girdiğini belirten öğrenciler, “Bu proje ilk olarak bize garip geldi. Ama öğretmelerinizin bize güvendiğini görmek bizleri rahat hissetmemizi sağlıyor. Artık eskisi gibi kurallar yok. Bize güvenlerinden çok mutlu olduk. Bizde bu sayede öz denetimimizi geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

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Denetimsiz Türkçe Öğretmeni Arzu Öztürk, “Okul olarak başlattığımız denetimsiz sınav projemizdeki ilk amacımız onlara olan güvenimizi göstermekti. Çocuklarımız bizim yarınlarımız. Onlara olan güvenimizi göstermemiz gerekiyor. Bu dönem başlattık. Projenin de amacına ulaştığını görüyoruz. Çocuklarımız çok güzel bir şekilde projeyi uyguladılar. İlk açıklandığında öğrencilerimiz çok şaşırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘bir okul denetimsiz sınav yapsın, ben de varım desin’ sözüne biz de okul olarak varız diyoruz” dedi.

  • Denetimsiz sınavlarla öğrencilere dürüstlük kavramını daha iyi benimsetmek istediklerini dile getiren Okul Müdüresi Hacer Semiz, “İlk denemelerimize rağmen çok başarılı sonuçlara imza attık. Hiçbir öğrencinin kopya çekmediğini gördük. Bu bize daha bir güven verdi. Şu anda bütün sınavlarımızı bu sistemle gerçekleştiriyoruz. Dürüst birey demek, dürüst avukat, dürüst esnaf, dürüst mühendisi demektir. Yüzümüzü kara çıkarmadılar. Onlara güvendiğimizi hissettirdik. Öğretmenleri varken, kopya çekmeye veya arkadaşının kağıdına bakmaya teşebbüs eden öğrenci, denetimsiz sınavda ise buna hiç yeltenmedi. İç denetimleriyle baş başa kalıyorlar. Bizler not kaygısı olmayan dürüst nesiller yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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