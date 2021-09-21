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ANKARA

Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi: Provoke ettik özür dileriz

Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik, Suriyelilerin kendisine saldırdığını iddia ederek yüzü kanlı bir fotoğrafını paylaştı. Güvenlik güçleri saldırı olduğu yönünde bir veriye ulaşamadı. Partinin kurduğu heyet de yalan söylediği anlaşılan Çelik’i ihraç istemiyle disipline sevk etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi: Provoke ettik özür dileriz
Yelda Döne Çelik

Sığınmacıları hedef alan ırkçı söylemlere öncülük eden Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ağır bir tahrike imza attı. Partinin Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik, yüzü kanlı bir fotoğraf paylaşarak ‘Suriyeliler saldırdı’ iddiasında bulundu. İnfial yaratan iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı, Çelik partiden ihraç ediliyor.

  • Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik, 3 gün önce ikamet ettiği Hatay-Reyhanlı’da saldırıya uğradığını iddia etmişti. Çelik, kendisini takip eden bir Suriyeli kadının saldırısına uğradığını ve parmağının kırıldığını öne sürmüştü. Çelik’in 1 gün sonra ikinci bir saldırıya uğradığını iddia etti. Çelik “Suriyeli sığınmacı bir erkek yumrukla saldırdı” iddiasında bulundu.

BİR DE FOTO PAYLAŞTI

Çelik’in yüzü kanlı fotoları paylaşıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuyu Hatay valisi ile görüşerek olayın çözülmesini istedi. Parti Sözcüsü İsmail Koncuk ise “Suriyeli sığınmacılar ve kaçaklardan, Türk vatandaşlarına yönelik ölüm ve yaralanma olaylarının hızla arttığını” öne sürerek suçluların yakalanmasını istedi. Güvenlik güçleri Çelik’e saldırı olduğu yönünde bir veriye ulaşamayınca Zafer Partisi olayı soruşturmak için bizzat heyet gönderdi. Genel Başkan Yardımcıları İsmail Koncuk, Cezmi Polat, Mehmet Ceylan ve Burak Mengü Hatay’a giderek konuyu yerinde inceledi. Ancak onlar da Çelik’e herhangi bir saldırı olmadığını belirledi. Partiden yapılan açıklamada da öyle bir saldırı olmadığı belirtilerek Çelik’in ihraç talebiyle disipline savak edildiği belirtildi. Çelik’in yüzünü o hale nasıl getirdiği merak konusu oldu.

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