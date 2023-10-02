Bu rezaletin hesabı sorulsun: İstanbul'da küçük çocuğa alkol içirip utanmadan video çektiler

Başakşehir
İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü.
Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi.
İçip tükürdü
Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü. Skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.