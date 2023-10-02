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Bu rezaletin hesabı sorulsun: İstanbul'da küçük çocuğa alkol içirip utanmadan video çektiler

İstanbul’da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

10:41 . 2/10/2023 Pazartesi
IHA
Başakşehir

Başakşehir

İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü.

Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi.



İçip tükürdü

Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü. Skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.



#Başakşehir
#İstanbul
#alkol
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