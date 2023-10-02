Bu rezaletin hesabı sorulsun: İstanbul'da küçük çocuğa alkol içirip utanmadan video çektiler

Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'un Anadolu Yakası’nda gök gürültülü yağış etkili oluyor. Yollar su altında kalırken seyir halindeki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.