Bu seccadede inşallah şükür namazı kılarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ‘’Bağcılar Toplu Açılış Töreni’’ne katıldı. Cumhur İttifakı ile birlikte bir yola çıktıklarını belirten Erdoğan, halkın, bu yolculuğu 14 Mayıs’ta çok farklı bir şekilde bir şahlanışa döndüreceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

EN GÜZEL CEVAP 14 MAYIS’TA

Seccadeye ayakkabısıyla bastığı görüntüsüyle gündem olan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Erdoğan, “14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere 40 gün kaldı. Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya’dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs’ta verecektir” ifadelerini kullandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in kendisine hediye olarak sunduğu seccadeyi kabul eden Erdoğan, vatandaşlara “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs’ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.” diyerek seslendi. İYİ Parti binasına saldırıyla ilgili konuşan Erdoğan, Meral Akşener’e “Saldırının faili ortaya çıktı. Özür dileyecek misin?” sözleriyle tepki gösterdi.

BİR YIL İÇERİSİNDE 319 BİN KONUT

“Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeden, hüsnüniyet ile çalışan herkesten Allah razı olsun.” ifadesini kullanan Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını saracaklarını vurguladı. Erdoğan, depremin yıktığı şehirleri el birliği içinde kısa sürede yeniden ayağa kaldıracaklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Dün itibarıyla deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Bunlardan 31 bin 663’ünün de bilfiil temelini attık. Bu sayı günden güne artıyor. Bir yıl içerisinde 319 bin konutu inşallah sizlere teslim edeceğiz. Bunu Van’da yaptık mı? Bunu Bingöl’de yaptık mı? Bunu Elazığ’da yaptık mı? Bunu Kütahya’da yaptık mı? Kardeşlerim, Antalya’da bunu yaptık mı? Muğla’da yaptık mı? Bay bay Kemal’in milletvekili olduğu İzmir’de yaptık mı? Bay bay Kemal; sen İzmir’in milletvekilisin, belediye sende. Ne yaptın ya, söyle bakalım?”

ABD elçisi haddini bilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ABD’ye tepki gösterdi. Türkiye’nin özellikle bu seçimlerde Amerika’ya bir ders vermesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Joe Biden oradan konuşuyor. Joe Biden’ın büyükelçisi gidiyor bay bay Kemal’i ziyaret ediyor. Ayıptır biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı’dır.” dedi. Erdoğan şunları kaydetti: “Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da Cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin. Bizim kapılar kapandı ona, işte bir daha giremez. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil giremezsin.”

HDP’ye neyin sözünü verdin?

Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret ettiğini söyleyen Erdoğan, “HDP’ye neyin sözünü verdin?” diye sordu. Erdoğan şöyle devam etti: Bir taraftan 15 Temmuz’da kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkarlarının bir araya getirdiği 7’li koalisyon var. Bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP’yi ziyaret etti mi bay Kemal, ne sözü verdi? Hadi açıkla... Ne diyor, Demirtaş’ı serbest bırakacakmış Terörist başını serbest bırakacakmış Bunları serbest bırakma gayretinde olanlara biz 14 Mayıs’ta gereken cevabı vereceğiz.”

Haydi bakalım özür dile

Erdoğan, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden kurşunlarla ilgili olarak kendisine iftirada bulunan Akşener’e sert tepki gösterdi: “Hanımefendi, önce gel Çam Sakura’yı gör; Ankara’daki iki şehir hastanemizi gör. Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Şehir hastanelerimiz olmasa kovidde biz ne yapardık. Bunları biz üç ayda bitirdik hanımefendi, 3 ayda. Beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik. Bizim yönlendirmemiz şeklinde kurşunlandığı yalanını yaydı. Utan utan utan. Tayyip Erdoğan’ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı ve ne olduğu çıktı ortaya. Haydi bakalım şimdi Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir. Özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum. Çok çalışacağız ve sandıkları da inşallah patlatacağız.”







