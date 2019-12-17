Gündem Bu tespihler el yakıyor 100 liradan 40 bin liraya kadar fiyatla satışa sunuluyor
AYDİN

Aydın haberleri:

Bu tespihler el yakıyor: 100 liradan 40 bin liraya kadar fiyatla satışa sunuluyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 100 liradan 40 bin liraya kadar fiyatla satışa sunulan tespihler el yakıyor. İthal edilen özel taşlardan yapılan ve çeşitli işlemeleri bulunan koleksiyonluk tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor.

Haber Merkezi İHA
İthal edilen özel taşlardan yapılan tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor.
İthal edilen özel taşlardan yapılan tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor.

Baltık ülkelerinden getirilen kehribar ile içerisinde bulunan milyon yıllık akrep, örümcek, kelebek, yusufçuk ve sinek gibi fosiller, atölyelerde ustaların ellerinde saatlerce işlenip tespihe dönüştürülüyor.

Tespihler, Aydın’ın Kuşadası ilçesi belediye binası arkasındaki bit pazarında satışa sunuluyor.

Bit pazarında satışa sunuluyor

Çeşitli işlemeleriyle koleksiyonluk parçaların yanı sıra Sinan Bülbül Usta işçilikli tespihler 100 liradan 40 bin lira arasında fiyatlara alıcı buluyor. Aydın’ın Kuşadası ilçesi belediye binası arkasındaki bit pazarında satışa sunulan tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor.

İthal edilen özel taşlardan yapılan ve çeşitli işlemeleri bulunan koleksiyonluk tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor.

Kehribardan yaklaşık 10 yıldır tespih yaptığını anlatan Volkan Yaşar, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Koleksiyonculukla başladığım bu işe daha sonra atölye açarak devam ettim. Ustalarımızla beraber koleksiyonluk bir çok değerli tespihlerimizi meraklılarıyla buluşturmak için her Pazar Kuşadası’na geliyoruz. Atölye de şuan sadece kehribar ile çalışıyoruz. Nadir parçalar, fosilli tespihler ve bir çok koleksiyonluk parça bulabilirsiniz standımızda. İlgili herkesi bekliyoruz.”

1 tonluk kehribar tespih Guinness’e aday
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1 tonluk kehribar tespih Guinness’e aday
Adana'da 17 yıldır tesbihçilik yapan Nasır Fidan, 1 ton ağırlığında kehribar taşından tesbih üretti. Kentte açılan Tesbihçiler Çarşısı sergilenen 1 tonluk tespih için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.
Özel tespihler.
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