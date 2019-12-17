Aydın haberleri: Bu tespihler el yakıyor: 100 liradan 40 bin liraya kadar fiyatla satışa sunuluyor Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 100 liradan 40 bin liraya kadar fiyatla satışa sunulan tespihler el yakıyor. İthal edilen özel taşlardan yapılan ve çeşitli işlemeleri bulunan koleksiyonluk tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor.

Haber Merkezi 17 Aralık 2019, 13:22 Son Güncelleme: 17 Aralık 2019, 13:23 İHA