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YEREL GÜNDEM

“Bu Yaz Sen de Yaz” yazarlık atölyesi başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin “Bu Yaz Sen de Yaz” yazarlık atölyesinin kayıtları başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​“Bu Yaz Sen de Yaz” yazarlık atölyesi başlıyor
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Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 18-25 yaş arası genç yetenekleri keşfetmek amacıyla “Bu Yaz Sen de Yaz” yazarlık atölyesi düzenliyor.

Atölyede,6 hafta sürecek atölyede şiir, öykü ve inceleme-araştırma alanlarında eğitimler verilecek.

1 Haziran 2021 Salı günü başlayacak ve 6 Haziran 2021 Pazar günü sona erecek başvurular, https://form.jotform.com/21150... adresinden yapılabilecek.

Atölyeye katılmaya hak kazananlar 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak mülakatla belirlenecek.

Kurslar Ahmed Arif Edebiyat Müzesinde

Atölyeye katılmaya hak kazanan kursiyerlerin eğitimleri Sur ilçesinde bulunan Ahmed Arif Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği’nin işbirliği ile düzenlenecek atölyede eğitimlerin sonunda başarılı bulunan kursiyerlerin eserleri 'Hevsel Dergisi'nde yayınlanacak.

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