Gündem Yedi ayda bir milyonu aşkın araç denetlendi
ANKARA

Bu yılın ilk 7 ayında bir milyonu aşkın araç denetlendi

Yedi ayda bir milyonu aşkın araç denetlendi

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yılın 7 ayında ülke genelinde yapılan 19 eş zamanlı uygulamada, 1 milyon 150 bin 124 araç, 24 bin 716 taksi ile 114 bin 205 okul servis aracı denetlendi. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 kişi yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince bu yılın 7 ayında 1 milyon 150 bin 124 araç, 24 bin 716 taksi ile 114 bin 205 okul servis aracı denetlendi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince bu yılın 7 ayında ülke genelinde eş zamanlı trafik, asayiş, kumar, göçmen kaçakçılığı ve narkotik alanlarında 19 uygulama gerçekleştirdi.

  • Bu uygulamalarda, 1 milyon 150 bin 124 araç ve 51 bin 939 motosikletten denetlendi. Aranan 3 bin 484, hacizli 470, çalıntı 85 motosiklete el koyuldu, 38 bin 421 araç ve motosiklet sürücüne işlem yapıldı. Ayrıca, 24 bin 716 taksi, 114 bin 205 okul servis aracı kontrol edildi. Bu kapsamda 6 bin 115 okul servisine ve 2 bin 56 taksi sürücüsüne işlem yapıldı.
  • Uygulamalarda, 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi ise trafikten men edildi.

Asayiş uygulamaları

Asayiş uygulamaları kapsamında, 24 bin 37 aranan kişiden 5 bin 992'sine adli-idari işlem yapıldı, bin 424 kişi gözaltına alındı, 61'i çocuk olmak üzere 267 kayıp kişi bulundu.

Uygulamalarda, 74 bin 307 okul çevresi, 546 bin 911 iş yeri denetlendi. Bin 655 iş yerine işlem yapıldı, 136 iş yeri kapatıldı.

Yasa dışı bahis oynatılması nedeniyle bin 7 iş yerinde 4 bin 772 kişiye cezai işlem gerçekleştirildi, 238 iş yerinin faaliyeti durduruldu.

Günübirlik evler ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan uygulamada ise 11 bin 160 günübirlik ev kontrol edilirken 415 ev sahibine cezai işlem uygulandı. Denetlenen 8 bin 208 kiralık araç firmasından 443'üne ceza kesildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 bin 742 düzensiz göçmen ve 93 organizatör yakalandı.

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Uygulamalarda, 10 tekne, 130 araç, 121 bilgisayar, 27 yazıcı, 88 tombala makinesi, 33 sigaramatik, 58 kumar makinesi, 10 oyun makinesi, 12 cep telefonu, 40 sahte pasaport, 5 sahte kimlik, 73 sahte yol izin belgesi, bir el bombası, 3 uzun namlulu silah, 132 ruhsatsız tabanca, 208 ruhsatsız av tüfeği, 191 kurusıkı tabanca, 103 kesici/delici alet, 4 bin 12 mermi, 14 bin 594 gram uyuşturucu madde 4 bin 405 uyuşturucu hap, 64 bin 869 kök kenevir, 33 bin 435 paket kaçak sigara, 65 kilogram tütün, 18 bin 600 makaron, 682 litre kaçak içki ele geçirildi.

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