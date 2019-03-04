Bu yolculuk Kuvayi Milliye’dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir. Bu yolculuk aynı zamanda Kuvayi Milliye yolculuğudur” dedi. Erdoğan, Suriye kriziyle ilgili de “Bu bölgede Türkiye’ye sorulmadan karar verilemez” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu ve Samsun mitinglerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir. Bu yolculuk aynı zamanda Kuvayi Milliye yolculuğudur” dedi.

Alandakilere, HDP’li yöneticilerin konuşmalarını dinleten Erdoğan, “Bunlara cevabı veriyor muyuz 31 Mart’ta?” diye sordu. HDP’li bir yöneticinin, “Bizim arkamızda PKK/PYD var” dediğine işaret eden Erdoğan, “Ey kadın; bizim arkamızda işte benim milletim var, halkım var ve biz Hakka sırtımızı dayadık” diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti:

ANKETÇİLER DEĞİL MİLLETİM ÖNEMLİ

“31 Mart sadece bir belediye değil, aynı zamanda bir beka seçimidir. 31 Mart’ta sandığa gitmeyi ihmal etmeyin. CHP ve şürekası sadece tünel siyasetine aracılık etmiyor. Milletle yol almamıza da leke sürmek istiyor. Bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vuracaksınız. Meydanlardaki bu sevdayı montaj, bindirilmiş kıta diyerek aşağılamaya çalışıyorlar. Buraya ‘para için, kömür için, patates için geliyorlar’ diyorsunuz. Burada sadece aşk için gelenler var. Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Ben milletimi seviyorum. Milletimle de yok olmaya çalışıyorum. Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bu yolculuk aynı zamanda Kuva-i Milliye ruhudur.

REKLAM

TEK SİVİL ZARAR GÖRMEDİ

Sizi gömdük gömüyoruz. Cudi’de gömdük, Gabar’da gömdük, Tendürek’te gömdük, Kandil’de gömdük ve gömmeye devam edeceğiz. Terörle mücadelede evelallah bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz. Türkiye’nin işte Suriye’de Mehmedimiz gereğini yaptı mı? Afrin’de yaptı mı? Cerablus’ta yaptı mı? İdlib’de şu anda her türlü tedbirimizi aldık mı? Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz ve bu bölgede Türkiye’ye sorulmadan bir karar verilemez. Güçlü olacağız ki bölgede belirleyici olalım. CHP Genel Başkanının kafası bu işlere basmaz. CHP, sadece ülkemize sığınan mazlumları, şehit edileceklerini bile bile Boraltan Köprüsü’nde katillerine teslim etmekten anlar. Şayet Suriye meselesini kendi sınır emniyetimizi ve Suriye halkının huzurunu, güvenliğini, refahını sağlayacak şekilde çözemezsek ne biz ne de Avrupa dahil bölgemiz rahat edemez. Güvenlik güçleri bir tek sivile zarar vermeden teröristleri yok etti. Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Başka türlü Suriye meselesinin kalıcı çözümünü sağlayamayız, 3,6 milyon Suriyelinin evine dönüşünü temin edemeyiz.

Erdoğan, Rize Güneysu’dan ayrılırken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

KENEVİR ÜRETİMİNİN PİLOT İLİ SAMSUN

Samsun’a son 17 yılda 29 katrilyon liralık yatırım yaptık. İkinci devlet üniversitesini kazandırdık. Eski stadın yerine bir millet bahçesi yapıyor. Sağlıkta 400 yataklı eğitim araştırma hastanesi ile 250’şer yataklı 16’sı hastane toplam 35 tesisi kazandırdık. Samsun Batı Çevre Yolu’na dair kamulaştırma ihalesi yapılacak. Startını buradan veriyorum. 166 dekar alanda kenevir tohumu için sözleşme imzalandı. 10 ton kenevir üretimi planlıyoruz. Artık kenevir gömleğini Türkiye’ye değil, tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Bu işin pilot ili Samsun olacak.”

REKLAM

Bay Kemal, sen Kandil yandaşısın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Türkiye’nin Suriye politikasını değiştireceğini ima ederek bölge ile ilgili hesapları olan küresel güçlere göz kırpıyor. Asıl gayesi, Türkiye’nin PKK/PYD örgütüne yönelik karanlık tavrından rahatsız olanlara sinyal vermek. Bay Kemal, sen Kandil’in yandaşısın. Kandil’in desteklediğiyle el ele, kol kolasın. Başını CHP’nin çektiği bazı kesimler de maalesef bu oyuna gönüllü figüranlık yapıyor“ dedi.Erdoğan, şöyle devam etti: “Bay Kemal ne diyor? ‘Çiftçilerin elinden topraklarını aldılar, çiftçiler aç, çiftçiler sefil.’ Bay Kemal, eline, diline dursun. Son 17 yılda biz çiftçilerimize ne kadar tarımsal destek verdik biliyor musunuz? 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik.”

TAKLACIYA DERSİNİ VERİN

AK Parti’den ayrılarak, Saadet Partisi’nin Ordu adayı olan İdris Naim Şahin’i Erdoğan şöyle eleştirdi: “Dava adamı olmak pazara kadar olmaz ölene kadar olur. Seni belediyede genel sekreter yardımcısı, milletvekili, bakan yapacağım ve ondan sonra bizi satacaksın. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın. Bizde dostluk, bizde muhabbet pazara kadar değil mezara kadar, mezara. Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur ne de dostluğumuz olur. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti’nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır.”

REKLAM

Boztepe Tüneli’yle yollar daha da kısaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Ordu Çevreyolu’nun yapımı tamamlanan 1. etabının açılışı için canlı bağlantı yapıldı. Açılış noktasında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çevre yolunun Ordu’nun şehir içinden geçen sahil yolunun trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını ve 40 dakikalık geçiş süresinin 10 dakikaya ineceğini söyledi. “Boztepe Tüneli 3 bin 300 metre, görüyorsunuz Ferhat... Şirin... Deldik mi dağları? İş bilenin, o kadar.” ifadesini kullanan Erdoğan, “Bu güzel yollar milletimize hayrola.” dedi. Daha sonra açılış gerçekleştirildi. Erdoğan, vatandaşlara içerisinde çay olan kenevirden dokunmuş bez çanta dağıttı.

GÜNDEM Son düzlükte yeni taktik

GÜNDEM 31 Mart’ta milli şamarı yiyecekler