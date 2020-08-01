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SİNOP

Bu zambağı koparan yandı: Cezası 73 bin lira - Sinop haberleri

Sinop'ta bu zambağı koparan yandı: Cezası 73 bin lira

Avrupa ve Türkiye’nin en zengin doğal alanlarından Karadeniz sahilleri, endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan likya kum zambaklarıyla süslendi. Önceki yıllara göre giderek azalan kum zambakları, bilinçsiz sahil kullanımı ve kökleyip götürenler yüzünden yok oluyor. Koparanlar tespit edilirse, 73 bin TL ceza uygulanacak.

Haber Merkezi İHA
Likya kum zambağı
Likya kum zambağı

Her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ayının ortalarına kadar Karadeniz’in incisi Sinop’un sahillerini süsleyen ve endemik bir tür olan likya kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu hem görüntüsüyle Sinop sahillerini süsleyen likya kum zambakları, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösteriliyor.

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Spil Dağı'nda kardelenler açtı: Zarar verene 73 bin 747 TL ceza kesilecek

İHA

Koruma altına alınma kararı da bulunan ve Sinop sahil şeridindeki kumsallarda açan likya kum zambağı sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımları, şezlong ve benzeri yapılarla sahillerin doldurulması, çadırcılar gibi nedenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor. Bazı vatandaşlar ise sahillerde gördükleri kum zambaklarını kökleyip evlerinin bahçesine götürüyor.

İHA

Afyonkarahisar'da koruma altındaki Eber sarısını koparmanın cezası 73 bin lira
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Afyonkarahisar'da koruma altındaki Eber sarısını koparmanın cezası 73 bin lira

Çevre Kanunu’na göre cezası 73 bin lira

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Kum zambağı nergisgiller familyasından soğanlı ve kıyı kumullarında yetişen bir bitki türüdür. Çok yıllıktır, görüldüğü gibi şerit şeklinde uzun yaprakları var. Yaklaşık 45 santim uzunluğunda yaprakları var. Beyaz çiçekleri olan çok güzel bir bitki. Endemik bir bitki türü. Bu bitki türü Dünya Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altında olan türler kategorisinde yer almaktadır. Bu bitki türü Sinop ilimizde özellikle Sarıkum ve Akliman sahillerinde çok yaygın olarak yetiştiğini görmekteyiz. Bunu korumak için Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak zaman zaman okullarda köylerde biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık eğitimlerimiz oluyor. Bu konularda gerekli uyarıları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
GÜNDEM
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira

Başyiğit, "Bunun dışında yerel ve ulusal gerek sosyal medyadan bu konuda hassasiyeti artırmak adına ve tanınırlığını artırmak adına bu gerekli uyarıları yapıyoruz. Aynı zamanda çok yoğun olan yerlerde işaretlemeler yapmak suretiyle ve buralarda uyarı tabelaları yaparak insanların bunlara zarar vermemesi için çalışmalar yapıyoruz. Bahsettiğim gibi nesli tehlike altında olan türler kategorisinde yer aldığı için Çevre Kanunu’nun ilgili maddesince biyoçeşitliliği tahrip etmekten büyük bir idari cezası yaptırımı var. Bu senenin güncellenmiş fiyatı ile yaklaşık 73 bin lira gibi bir para cezası var. Bunun için bu bitkilere vatandaşlarımızın zarar vermemesi, tahrip etmemesi için ben bu vesileyle tekrar uyarmak istiyorum. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı da bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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