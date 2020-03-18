Bu zor süreçte birlikte çalışalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Vahdettin Köşkü’nde saat 17.00’de başlayan görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Dörtlü zirvede koronavirüs ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib’e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya’daki son durum, Avrupa Birliği’nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.

Yüz yüze yapılması planlanan zirve, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferansla gerçekleştirildi.

YÜZ YÜZE YAPILACAKTI

Video konferans görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu. Yüz yüze yapılması planlanan görüşme, korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler nedeniyle video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

DİPLOMASİ VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından zirve hakkında paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, paylaşımında “Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib’de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk” ifadelerini kullandı. Paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: “Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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Çanakkale ruhunu örnek alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında “Çanakkale’de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir.” dedi. Çanakkale Zaferi’nin, büyük imkansızlıklara rağmen milletin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir” değerlendirmesinde bulundu.