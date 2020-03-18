Gündem Bu zor süreçte birlikte çalışalım
POLİTİKA

Bu zor süreçte birlikte çalışalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı liderlerle telekonferans üzerinden 4’lü zirve gerçekleştirdi. Zirvede koronavirüsle ortak mücadelenin önemi vurgulandı. Koronavirüse önlem olarak telekonferansla yapılan zirvede Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson’la görüştü. Görüşmede koronavirüsle ortak mücadele ve bölgesel meseleler ele alındı.Görüşmeyi değerlendiren Erdoğan, “İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Vahdettin Köşkü’nde saat 17.00’de başlayan görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Dörtlü zirvede koronavirüs ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib’e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya’daki son durum, Avrupa Birliği’nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.

Yüz yüze yapılması planlanan zirve, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferansla gerçekleştirildi.

YÜZ YÜZE YAPILACAKTI

Video konferans görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu. Yüz yüze yapılması planlanan görüşme, korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler nedeniyle video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

DİPLOMASİ VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından zirve hakkında paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, paylaşımında “Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib’de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk” ifadelerini kullandı. Paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: “Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Çanakkale ruhunu örnek alıyoruz

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında “Çanakkale’de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir.” dedi. Çanakkale Zaferi’nin, büyük imkansızlıklara rağmen milletin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir” değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Başbakanı Rutte: Hollandalıların büyük bir kısmı koronavirüse yakalanacak
DÜNYA
Hollanda Başbakanı Rutte: Hollandalıların büyük bir kısmı koronavirüse yakalanacak
Sınavı geçtik

Sınavı geçtik

​Dükkanlar kapandı, acil işi olmayan vatandaş dışarı çıkmadı.
Güven tam

Güven tam

​Düzenlenen ankette Bakan Koca'ya vatandaşlardan tam not geldi.
Bu zor süreçte birlikte çalışalım

Bu zor süreçte birlikte çalışalım

​Zirve koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla gerçekleştirildi.
İlk vefat!

İlk vefat!

​Bakan Koca açıklarken konuşmakta güçlük çekti.
Yasağı düşünmüyoruz

Yasağı düşünmüyoruz

Altun: Bu tehditle yüzleşmek için gece gündüz çalışıyoruz.
Çapa'nın Hocasına Kovid-19 teşhisi!

Çapa'nın Hocasına Kovid-19 teşhisi!

"Sevgili babam, sizlerin hocası..."

İki bakan hemen <br>harekete geçti

İki bakan hemen
harekete geçti

Polis 'karantina otobüsü'nden yolcu indirdi.
Avrupa'da <br>son nokta düştü

Avrupa'da
son nokta düştü

​Koronavirüs kıtadaki ülkelerin tamamına sıçradı.

Ertelendi!

Ertelendi!

Celp ve sevk işlemleri durduruldu.
Üç dakikada <br>belli oluyor

Üç dakikada
belli oluyor

Türk çift koronavirüs test kiti üretti.
Çin'den sert adım

Çin'den sert adım

​ABD vatandaşlarının izinlerini iptal ettiler.
İtalya korkutuyor!

İtalya korkutuyor!

Koronavirüs bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.
Ölü sayısı <br>500'e yükseldi

Ölü sayısı
500'e yükseldi

Sınırların kapatılması kararı uygulamaya konuldu.
Sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi feshedildi

Koronavirüsü sebebiyle oynamak istememişti.
Nefes aldıracak hamle

Nefes aldıracak hamle

Tüm ticari kredileri kapsıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.