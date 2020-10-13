BUDO indirimi için İmamoğlu'na teşekkür etti: ​CHP komedisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yedi yıldır yolcu taşıyan BUDO, vatandaşların Bursa ve İstanbul arası yolculuklarını daha uygun fiyatta yapabilmesi için yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim yaptı. Daha önce tam 65, öğrenci 53, engelli ve gaziler için 45 TL olan bilet ücretleri 39 TL’ye indirilerek, tek fiyat uygulamasına gidildi. Ayrıca indirimden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için ise karşılıklı günlük 3 olan sefer sayısı da 4’e çıkarıldı. Bilet fiyatlarında yapılan indirim vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, indirim için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

Hayri Türkyılmaz

YAŞADIKLARI İLİ UNUTTULAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin indirim kararını sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iskele kiralarını artırmama kararı, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sağlayan BUDO’yu kullananlara indirim olarak geri döndü. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Teşekkür şaşkınlık yaratırken “Muhalefet partililer sırf muhalefet etmek uğruna yaşadıkları ilçenin bağlı olduğu ili bile unuttu” yorumlarına neden oldu.

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BUDO Bursa Belediyesi’ne aittir

Alinur Aktaş

Trajedi üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise muhalefet partililerin indirimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne mal etme çabalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Başkan Aktaş, “Bilgilendirme: Kısa adı BUDO olan ‘Bursa Deniz Otobüsleri’, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Hayırlı yolculuklar. Ve Bilgilendirme: Mudanya Bursa’nın ilçesidir” ifadelerini takipçileri ile paylaştı.