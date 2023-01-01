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BUDO ve İDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos sebebiyle BUDO ve İDO'da çok sayıda sefer iptali yaşandı.
7:28 . 18/01/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler, "07.00’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.


İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, “Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45” şeklinde açıklandı.




#BUDO
#İDO
#Sefer iptali
#Lodos
1 saat önce
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BUDO ve İDO’nun bazı seferleri iptal edildi
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