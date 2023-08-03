Buğra Kavuncu'dan eski ortaklarına yerel seçim resti: Bize Ankara İstanbul deme hakları yok

Yerel seçimlere ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Millet İttifakı partilerine göndermede bulundu.
Muhalefette seçim yenilgisinin ardından başlayan tartışmalar gün geçtikçe alevleniyor. Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan Millet İttifakı partileri, yerel seçimler öncesinde büyük bir kriz yaşıyor.
İYİ Parti'den Meral Akşener'in kurultayda yaptığı sert konuşmanın ardından seçimlere yalnız girileceği yönünde açıklamalar geliyor. Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, ortaklarına göndermede bulundu.
"Bize Ankara İstanbul deme hakları yok"
Parti tabanının seçimlere yalnız girmek istediğine dikkat çeken Kavuncu, Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: