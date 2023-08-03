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Buğra Kavuncu'dan eski ortaklarına yerel seçim resti: Bize Ankara İstanbul deme hakları yok

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'ye yönelik sert açıklamalar yapan İYİ Partililerin yerel seçimlere yalnız gireceği iddiaları kuvvetlendi. Önceki gün parti tabanının yalnız yürümekte direttiğini açıklayan Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'dan yeni bir açıklama geldi. Eski ortaklarına seslenen Kavuncu, "Biz Türkiye’yi kaybederiz dediğimizde bizi duymayanların bugün gelip bize Ankara, İstanbul deme hakkı olduklarını düşünmüyorum" dedi.

17:25 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yerel seçimlere ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Millet İttifakı partilerine göndermede bulundu.

Yerel seçimlere ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Millet İttifakı partilerine göndermede bulundu.

Muhalefette seçim yenilgisinin ardından başlayan tartışmalar gün geçtikçe alevleniyor. Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan Millet İttifakı partileri, yerel seçimler öncesinde büyük bir kriz yaşıyor.


Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda Yedili Masa'yı bir kez daha devirdi. Eski ortaklarını yerden yere vuran Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi. CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" ifadelerini kullandı.


İYİ Parti'den Meral Akşener'in kurultayda yaptığı sert konuşmanın ardından seçimlere yalnız girileceği yönünde açıklamalar geliyor. Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, ortaklarına göndermede bulundu.

"Bize Ankara İstanbul deme hakları yok"

Parti tabanının seçimlere yalnız girmek istediğine dikkat çeken Kavuncu, Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz Türkiye’yi kaybederiz dediğimizde bizi duymayanların bugün gelip bize Ankara, İstanbul deme hakkı olduklarını düşünmüyorum"


#Buğra Kavuncu
#İYİ Parti
#CHP
#yerel seçim
40 dakika önce
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