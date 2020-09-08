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İSTANBUL

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Kocaeli, Artvin, Düzce 5 günlük hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açılkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile İstanbul’un doğu, Düzce ve Sinop’un kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yapış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yapış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile İstanbul’un doğu, Düzce ve Sinop’un kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 32
  • İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 29
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 33
  • Adana: Az bulutlu ve açık 37
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 34
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

İl il 5 günlük hava durumu için tıklayınız

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