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Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Bartın ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 5 günlük hava durumu raporunda ise yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara için sağanak tahmininde bulunulurken, cuma günü ise yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Ani gelişen su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Seren Som
08:01 - 26/08/2024 پیر
Yeni Şafak
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Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair son hava durumu tahminlerini yayımladı.


Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


RÜZGAR: Batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu


İSTANBUL °C, 32°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu


KIRKLARELİ °C, 32°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri çok bulutlu


KOCAELİ °C, 32°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

27 AĞUSTOS 2024 SALI HAVA DURUMU

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 35°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ISPARTA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE HAVA DURUMU

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla güney ve batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu


ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

30 AĞUSTOS 2024 CUMA HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


BOLU °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu


KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu


ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.


SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu


VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu


SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


#meteoroloji
#Hava Durumu
#Sağanak
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