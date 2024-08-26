Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair son hava durumu tahminlerini yayımladı.





Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu





İSTANBUL °C, 32°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu





KIRKLARELİ °C, 32°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri çok bulutlu





KOCAELİ °C, 32°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

27 AĞUSTOS 2024 SALI HAVA DURUMU

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 35°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ISPARTA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE HAVA DURUMU

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla güney ve batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu





ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

30 AĞUSTOS 2024 CUMA HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





BOLU °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu





KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu





ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.





SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu





VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu





SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



