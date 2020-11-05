Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bulancak Belediye Başkanı ve ailesine saldırı girişimi
GİRESUN

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ve ailesine saldırı

Bulancak Belediye Başkanı ve ailesine saldırı girişimi

Giresun’un Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar ve ailesine yönelik evinin otoparkında saldırı girişiminde bulunuldu. Yakar, saldırganlara karşı kendini korumak için silahıyla yere doğru ateş ederken, saldırganlardan birisi yerden seken kurşunla ayağından yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Belediye Başkanı Recep Yakar’ın evine ilçe halkı geçmiş olsun ziyareti için akın etti.
Belediye Başkanı Recep Yakar’ın evine ilçe halkı geçmiş olsun ziyareti için akın etti.

Giresun’un Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar, yaşadığı sitenin otoparkında uğradığı saldırıdan silahını kullanarak kurtulduğunu ileri sürdü. Saldırganlardan birisi yerden seken kurşunla ayağından yaralandı.

Giresun’un Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar

KORKUTMAK AMAÇLI YERE ATEŞ AÇTIM

Yaşadığı saldırı anlarını anlatan Belediye Başkanı Recep Yakar, “ Eşim ve çocuklarımla beraber dışardan eve dönüyordum. Aracı park etmek için sitenin otoparkına girdim. Eşim ve henüz 5 yaşındaki çocuğum araçtan inip asansöre bindiği anda bende arkalarından yürüyordum. Bu sırada iki kişi arkadan bana yaklaşarak geldiler. Bana, “Sen bizim ekmek yediğimiz çay ocağını zabıtalarınla kapattırdın, ekmeğimizle oynadın.” diye tehdit ettiklerinde ben de 155’i aradım. Bu sırada sinkaflı küfürler ederek üzerime yürüdüler bende ruhsatlı silahımı çekerek korkutmak ve kendimi korumak amacıyla yere doğru ateş ettim. Yerden seken bir kurşun saldırganlardan birini ayağından yaralamış.” İfadelerine yer verdi.

  • Olay sonrası yaralanan A. Kuru Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Belediye Başkanı Recep Yakar’ın evine ise ilçe halkı geçmiş olsun ziyareti için akın etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçilere saldıran 5 PKK’lı etkisiz
GÜNDEM
İşçilere saldıran 5 PKK’lı etkisiz

Hakkari'den acı haber geldi: Hain saldırıda 3 işçi şehit oldu
GÜNDEM
Hakkari'den acı haber geldi: Hain saldırıda 3 işçi şehit oldu
Abone Ol Google News
Tarihi yarışta son durum

Tarihi yarışta son durum

​Biden bir adım önde, Trump süreci mahkemeye taşıyacak.
Yüzde 76sı tamamlandı

Yüzde 76'sı tamamlandı

Bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli olacak.
İnce’den Kılıçdaroğlu’nun ‘operasyon çekiyor’ sözlerine cevap: Kanıtın varsa ortaya koy

Gerilim artıyor

Gerilim artıyor

​Kuşadası Körfezi'ne yönelik korkutan uyarı.
O acı haber geldi

O acı haber geldi

​Enkazdan 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.
Saat 22.00'de<br>kepenkler indi<br>

Saat 22.00'de
kepenkler indi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı..

İkinci kez<br>karantinaya gidildi

İkinci kez
karantinaya gidildi

Johnson, 'Felaket olur' demesine rağmen kısıtlamalar başladı.
İstanbul<br>yağmura teslim

İstanbul
yağmura teslim

Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Üç işçi<br>şehit oldu

Üç işçi
şehit oldu

​Hakkari'de yol yapan işçilere hain saldırı.
Hafter bırakmıyor

Hafter bırakmıyor

​On aydır alıkoyulan 4 Türk'ten haber yok.
Süre doldu

Süre doldu

Temsilci bulundurmayan sosyal medya devlerine ceza.
Korsan devlet firarda

Korsan devlet firarda

​Azerbaycan ordusu ilerlerken, korsan devlet dağılıyor.
Neleri göze<br>alabileceğimizi gösterdik

Neleri göze
alabileceğimizi gösterdik

​Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına dair açıklama yapıldı.
Kayıtlar kan dondurdu

Kayıtlar kan dondurdu

'​Göçük altındayız dayanamıyoruz.'
Uygur Türkü<br>Yusuf Amat'ı kim vurdu?

Uygur Türkü
Yusuf Amat'ı kim vurdu?

​Yeni Şafak, vurulan gençle ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı.
Tarihi zafer

Tarihi zafer

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı devirdik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.