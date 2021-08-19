Gündem Bulduğu cisme taşla vurunca dehşeti yaşadı
ERZURUM

Bulduğu cisme taşla vurunca dehşeti yaşadı

Erzurum'un Hınıs ilçesinin Bellitaş köyünde yaşayan 11 yaşındaki Muhammet Demirpolat, yerde bulduğu cisme taşla vurunca patlama oldu. Sağ kolundan yaralanan Demirpolat, hastaneye kaldırıldı. Oğlunun afacanlığı sonucu bu hale geldiğini söyleyen Gülcan Demirpolat, "Çocuklar yan yana oynarken yerde buldukları maddeyi 'Patlatalım mı' demişler. Biraz da yaramaz olan oğlum, taşı alıp vurduğu zaman elinde ne olduğunu bilmediğimiz cisim patlıyor. Üçüncü derece yanıklar var. Parmakları, tırnakları hep yanmış" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bulduğu cisme taşla vurunca dehşeti yaşadı
11 yaşındaki Muhammet2in tedavisi devam ediyor.

Olay, 10 Ağustos'ta, Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş köyünde meydana geldi. Amca çocukları ve arkadaşları ile oyun oynayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Demirpolat, yerde bulduğu cismi kurcalamaya başladı. Demirpolat, taş ile vurduğu cismin patlaması sonucu sağ kolundan yaralandı. Çocukların haber vermesi üzerine Demirpolat, ailesi tarafından Hınıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Demirpolat, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

  • Yanık Tedavi Merkezi'ne yatırılan Muhammet Demirpolat, "Biz oynuyorduk. Kardeşim kalem pilden biraz büyük bir şey buldu. Ağabeyim Yusuf, dedi ki 'Ben daha önce bundan yine bulmuştum ve patlattım. Ona vurunca içindekiler dökülüyor. Hele bir vur' dedi. Ben de vurunca patladı. Parmaklarım acıyor" diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLARI VAR'


Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan 4 çocuk annesi Gülcan Demirpolat, afacanlığı sonucu hastanelik olduğunu söyledi. Demirpolat, "Çocuklarım, amcaoğulları ve arkadaşları ile yan yana oynarken yerde buldukları bir maddeyi 'Patlatalım mı, ne yapalım' demişler. Zaten biraz da yaramazlar, Muhammet taşı alıp vurduğu zaman elinde patlıyor. Üçüncü derece yanıklar var. Parmakları, tırnakları hep yanıyor. Ambulansla bizi buraya getirdiler. 10 gündür tedavi görüyor. Doktorlar çok ilgilendi ve parmaklar yavaş yavaş toparlandı" dedi

Abone Ol Google News
Hobi olarak başladı ustası oldu

Hobi olarak başladı ustası oldu

​'Bu işe 40 kişi başlar 3 kişi devam eder dediler'
Türkiyenin her yerine gönderiyor

Türkiye'nin her yerine gönderiyor

​Komşu tavsiyesiyle başladı işleri büyüttü...
28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi

​28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilmişti.

​Sel faciasından kurtulan aile yaşadıkları dehşeti anlattı.

​Bakan Soylu: Cilo'da 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.