Gündem Buldukları kredi kartı ile alışveriş yaptılar
YEREL GÜNDEM

Buldukları kredi kartı ile alışveriş yaptılar

Sultangazi’de bir vatandaşın para yatırmak için gittiği ATM’de düşürdüğü kredi kartını bulan şahıslar, 5 ayrı noktadan toplam bin lira değerinde alışveriş yaptılar. Hırsızların alışveriş yaptıkları o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Buldukları kredi kartı ile alışveriş yaptılar
Sultangazi

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İhsan Derici isimli vatandaş akşam saatlerinde para yatırmak için gittiği ATM’den dönerken farkında olmadan kredi kartını düşürdü.

Kredi kartını bulan dayı ve yeğen olduğu düşünülen kişiler ise temassız özelliğini kullandıkları kart ile 5 ayrı noktadan bin lira değerinde alışveriş yaptılar.

“Cep telefonuma bildirim geldi ve kartımdan harcama yapıldığını gördüm”

Yaşanan olayı anlatan İhsan Derici, "Akşam üzeri ATM’ye gittim ben ve para yatırdım. Bir sefer yatırdım almadı ikinci sefer de yatırdım almadı ben de kızdım almayınca sonra yatırırım dedim parayı cebime koydum ve ATM’nin başından ayrıldım. Ayrıldıktan sonra yarım saat içerisinde evime geçtim. Evime gittiğimde cep telefonuma bildirim geldi ve kartımdan harcama yapıldığını gördüm. O telaş ile bankayı aradım iptal ettirene kadar 5 ayrı yerden ödeme yapılmış sonra bankadan kapattırdım kartımı. Sonra karakola gidip şikayetçi oldum bin TL değerinde alışveriş yapıldığını gördük. 5 ayrı yerden bin TL değerinde alışveriş olmuş ve biz araştırdık bu şahısları ve dayı-yeğen yani akraba olduklarını öğrendik, adreslerini öğrendik" dedi.

Olay anı kamerada

Buldukları kredi kartı ile 5 ayrı noktadan temassız özelliğini kullanarak alışveriş yapan şahısların görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dayı ve yeğen olduğu iddia edilen şahısların girdikleri bir marketten alışveriş yaptıkları görülüyor.

Elazığ'da 'bu kadarına da pes' dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti
FOTOĞRAF 7
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Elazığdaki olay, merkeze bağlı Gözebaşı köyü Yeşilyurt mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerin yazlık olarak kullandığı mezrada kış gelince sadece bir kaç aile kalıyor.
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Bunu fırsat bile hırsızlar, uygun anı kolladı ve kamyonla mezraya geldi. Kapı, pencere ve duvarları kırarak 15 eve giren hırsızlar, televizyon, petek, çamaşır makinesi, bakır kazan olmak üzere değerli buldukları ne varsa kamyona yükleyerek çalıp götürdü.
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Hafta sonu mezraya gelen ve evinin pencerelerinin kırılarak soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.
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Aynı zamanda haberi aldıktan sonra koşarak evlerine gelen mezra sakinleri adeta şok geçirdi. Yaklaşık 500 bin liralık zararın olduğu mezrada jandarma ekipleri, hırsızlık yapılan tüm evlerde tek tek inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Televizyon, çamaşır makinesi değerli olan ne varsa alıp götürmüşlerKöyde yaz aylarında ikamet ettiğini belirten Turgay Güler, “Şuan merkezdeyim. Kış olduğu için İstanbula giden komşumuz telefon açarak bahçelerimize hırsız girdiğini söyledi. Bende gelip eve baktığımda evin alt katında girişi olan mutfak penceresinin kapısını kırıp içeri girmişler. Eve ilk bakınmamda çatıda 3 parça bakır kazan ve stili götürmüşler. Evin içerisinde ki yedek anahtarı alarak malzemeleri çıkartmışlar sonra kapıyı kilitleyerek evden çıkmışlar. Benimle birlikte mahallemizde bulunan yaklaşık 15 eve girmişler. Girdikleri evlerde genelde bakır kazanları, televizyon, çamaşır makinesi değerli olan ne varsa alıp götürmüşler. Jandarma ekiplerimiz burada inceleme yapıyor. İnşallah en kısa zamanda hırsızlar tespit edilir bizim de zararlarımız karşılanır dedi.
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Peteklerine kadar söküp götürmüşlerKomşularının 2 saat önce haber verdiğini belirten Hidai Bilgin, “Yazlık evime geldiğimde çok iyi yaptırdığım pencerenin demiri sökülmüş pencereyi de kırarak içeri girmişler. İçeri girdiğimde her tarafı darmadağın ettiklerini fark ettim. Evden ne götürmüşler tespit edemedim. Sadece 3 bakır kazan ve 2 tane bakır tencerenin gittiğini fark ettim. Epeyi bir zarara uğradım. Suçluların bulunmasını istiyorum. Burada 10dan fazla evi aynı şekilde soymuşlar. Komşumuzun evindeki televizyonu götürmüşler, ben kendi evimdeki televizyonu götürmeseydim benimkini de götürürlerdi. Başka şeylerin gittiğini fark etmem için eşimle gelip kontrol etmem gerekiyor. Köyde sürekli oturan bir komşumuz da var onun evine bir şey yapamamışlar. Bir diğer komşumuzun peteklerine kadar söküp götürmüşler ifadelerini kullandı.
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Çok ciddi bir zararımız varYeşilyurt mezrasında ikamet ettiğini aktaran İzzet Yıldırım, “Burada yazlık bir evim var. Her hafta sonu ailemle birlikte gelip burada vakit geçiriyoruz. Bu hafta da geldiğimizde girişte bizim komşularımızın dış kapılarının açık olduğunu gördük. Bu beni tereddüt ettirdi. Gelip kendi evime baktığımızda hırsızların bizim evimize, annemlerin, kardeşimin ve komşularımın evlerine girerek soyulduğumuzu fark ettik. Çok ciddi bir zararımız var. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an evvel bu hırsızların bulunup maddi zararının karşılanmasını istiyoruz diye konuştu.
Elazığ'da 'bu kadarına da pes' dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti
Elazığ'da yazlık olarak kullanılan köye kamyonla gelen hırsızlar, kapı, pencere ve duvarları kırarak girdikleri 15 evi talan etti. Televizyondan peteğe, bakır kazandan çamaşır makinesine değerli gördükleri her şeyi kamyona yükleyen hırsızlar, kayıplara karıştı. Haberi aldıktan sonra koşarak evlerine gelen vatandaşlar şok geçirirken, jandarma ekipleri şüphelilerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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