Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bülent Turandan SPye Erbakana ev hapsi tepkisi AYMye kardeşiniz CHP götürdü
ANKARA

Bülent Turan'dan SP'ye 'Erbakan'a ev hapsi' tepkisi: AYM’ye kardeşiniz CHP götürdü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun başlattığı “Necmettin Erbakan yaşasaydı CHP ile ittifak yapardı” tartışması bu kez AK Parti ile SP arasında ‘ev hapsi’ polemiği ile gündemde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bülent Turandan SPye Erbakana ev hapsi tepkisi: AYM’ye kardeşiniz CHP götürdü
Bülent Turan

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun başlattığı “Necmettin Erbakan yaşasaydı CHP ile ittifak yapardı” tartışması bu kez AK Parti ile SP arasında ‘ev hapsi’ polemiği ile gündemde.

SP Sözcüsü Birol Aydın, Twitter paylaşımında “Erbakan Hocamız yaşasaydı ne olurduyu konuşacaksak; Erbakan Hocamız yaşarken ne oldu; bunları iyi idrak etmek gerekir. Hocamız; sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı” dedi.

Aydın’a cevap AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan, ‘’Erbakan Hoca cezaevine girmesin diye yasayı çıkaran AK Parti, yasayı veto eden Ahmet Necdet Sezer, bunun üzerine tekrar çıkaran AK Parti, yasanın iptali için AYM’ye götüren bugünkü kardeşiniz CHP. Kalp hırstan körelince akıl da izan da yok oluyor. Çok yazık’’ ifadelerini kullandı. Turan, Twitter’den Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin başvurusuna ilişkin kararını da paylaştı.

Erbakan'ın oğlu Karamollaoğlu'yla aynı fikirde değil: 60 yıl sonra ülkenin başına CHP'li cumhurbaşkanı getirmeyin
GÜNDEM
Erbakan'ın oğlu Karamollaoğlu'yla aynı fikirde değil: 60 yıl sonra ülkenin başına CHP'li cumhurbaşkanı getirmeyin
Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

​Öğretmenler akıl sağlığı eğitimi almaya başladı.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
NYTden Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

Kan donduran işkence iddiası

Kan donduran işkence iddiası

​Buça'da öldürülen siviller defnedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.