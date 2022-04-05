Bülent Turan'dan SP'ye 'Erbakan'a ev hapsi' tepkisi: AYM’ye kardeşiniz CHP götürdü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun başlattığı “Necmettin Erbakan yaşasaydı CHP ile ittifak yapardı” tartışması bu kez AK Parti ile SP arasında ‘ev hapsi’ polemiği ile gündemde.

SP Sözcüsü Birol Aydın, Twitter paylaşımında “Erbakan Hocamız yaşasaydı ne olurduyu konuşacaksak; Erbakan Hocamız yaşarken ne oldu; bunları iyi idrak etmek gerekir. Hocamız; sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı” dedi.

Aydın’a cevap AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan, ‘’Erbakan Hoca cezaevine girmesin diye yasayı çıkaran AK Parti, yasayı veto eden Ahmet Necdet Sezer, bunun üzerine tekrar çıkaran AK Parti, yasanın iptali için AYM’ye götüren bugünkü kardeşiniz CHP. Kalp hırstan körelince akıl da izan da yok oluyor. Çok yazık’’ ifadelerini kullandı. Turan, Twitter’den Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin başvurusuna ilişkin kararını da paylaştı.

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