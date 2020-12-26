Bulgaristan Başbakanı ​Boyko Borisov: Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsızlar

Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Blagoevgrad bölgesinde yol çalışmalarını yerinde inceleyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, açıklamalarda bulundu.

Her tarafa yollar yaptığını dile getiren Borisov, tüm ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de durmadan yatırımlar yaptığını vurguladı.

SİYASİ RAKİPLER İSTEMİYOR

Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti.

Borisov, dini ve etnik aidiyeti ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede durduğunu belirtti.

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