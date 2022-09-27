Bulgaristan'dan gelen otobüste 31 kürk yılan derisi ve içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı jandarma uygulama noktasındaki yol emniyet ve kontrol faaliyetinde Bulgaristan’dan, Türkiye’ye giriş yapan Y.M. yönetimindeki yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, yasa dışı yollarla getirilmiş ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 970 bin lira olan gümrük kaçağı 11 vizon gelincik kürkü, 14 chinchilla kürkü, altı samur kürkü, bir yılan derisi ve 33 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.