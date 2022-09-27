Bulgaristan'dan gelen otobüste 31 kürk yılan derisi ve içki ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran konuşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '2023 de rekor bir oyla cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini göğüsleyebiliriz. Ben inanıyorum. İnandığıma göre bu işi Allah'ın izniyle başaracağız. Şayet biz de muhalefet hep yapageldiği bugünde tekrarladığı gibi oturduğu yerden siyaset yapmaya kalkarsak onların uğradığı akıbete uğramaktan kurtulamayız' sözleri salonu ayağa kaldıdı. Salonu dolduran kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladı.