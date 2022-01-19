Bulutlar denizle birleşti, ortaya muhteşem görüntü çıktı.

Spor

Galatasaraylıları heyecanlandıran adam: Luis Campos

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile görüşme yapmak için İstanbul'a gelecek olan Luis Campos, sosyal medyada büyük ses getirdi. Dünya futbolunda birçok yıldızın transferinde önemli rol oynayan Portekizli futbol adamının Burak Elmas ile danışmanlık üzerine konuşacağı ve Galatasaray Futbol Takımı'nın transfer operasyonunda kritik hamleler yapacağı belirtildi.