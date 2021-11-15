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MANİSA

Bunalıma giren adam evini yakmaya çalıştı

Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan D.S. (41), içi benzin dolu şişeyle evini yakacağı tehdidinde bulundu. Bir süre evin önünde dolaşan D.S., bodrum kattaki evin penceresinden içeri döktüğü benzini çakmakla tutuşturdu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Bunalıma giren adam evini yakmaya çalıştı
Yangın

Manisa’da bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen bir adam, evini benzin dökerek yakmaya çalışırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Maddi hasar meydana geldiği olayda bunalıma giren adam hastaneye kaldırıldı.


Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan D.S. (41), içi benzin dolu şişeyle evini yakacağı tehdidinde bulundu. Bir süre evin önünde dolaşan D.S., bodrum kattaki evin penceresinden içeri döktüğü benzini çakmakla tutuşturdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken polis ekipleri sakinleştirdiği D.S.’yi 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaşadığı kriz nedeniyle baygınlık geçiren D.S. ambulansa alındı.


Olayı duyduktan sonra eve gelen babası Bedrettin S. ise oğluna tepki göstererek, "Beni de yakmaya çalıştı, üzerime benzin döktü. Gözetim altına alınması gerekiyor. Çocuklarını da rahatsız ediyor. Rahatsızlık geçirdi, kendi kendi böyle bir huy edindi" dedi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: Yaşlı kadın ve kızı evde mahsur kaldı
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Yangın, saat 23.40 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahallesi Söz Ebesi Sokak üzerinde meydan geldi.
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Edinilen bilgiye göre dört katlı binanın üçüncü katındaki dairede buzdolabından çıkan yangın sebebiyle yoğun duman oluştu.
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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman sebebiyle dairede mahsur kalan kadın ve annesini merdiven ile tahliye etti.
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İtfaiye sirenlerini gören mahalle sakinleri cama ve sokağa döküldü.
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Yangının çıktığı binada yaşayan İshak Çiçek \"Buzdolabı elektrik aksamından yangın çıktı. Daha sonra itfaiyeyi aradık. Panikledik hepimiz dumandan bir şey yapamadık. Yangın üst kattaki komşumun dairesinde çıktı. Bir yaşlı ablamız ve kızı dumandan etkilendi. Zaten o dairede yaşıyorlardı. Onları da çıkarttık evden\" şeklinde konuştu.
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Bir diğer mahalle sakini Emrah Akyasan da, \"Uyuyorduk. Dışarıdan bir sesler duydum. İlk önce kavga sandım. Çıktım baktım şu daireden dumanlar çıkıyor. Sonra yukarıya çıktım. Yaşlı teyzeyle annesi iniyorlardı. Apartmanda sağa sola koşturuyorlardı. Bir adamın elinde yangın tüpü vardı ama dumandan içeriye giremiyordu. Alt kattan maske alıp içeriye girdim. Mutfağa sıktım yangını söndürdüm. O arada itfaiye geldi zaten. İçerideki teyzeyi aşağıya indirdik. Üst kattakileri de indirdik. Bir tane çocuk vardı, krize girmişti\" ifadelerini kullandı.
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Yangın sebebiyle dairede hasar meydana gelirken başlatılan soruşturma sürüyor.
Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: Yaşlı kadın ve kızı evde mahsur kaldı
Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında buzdolabı kablosundan yangın çıktı. Yangın sebebiyle dairede yaşayan iki kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven ile tahliye etti.


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