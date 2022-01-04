Bunlar da hayal tüccarı: Astrologluk, yaşam koçluğu ve kekemelik terapistleri

Kolay yoldan para kazanma isteğiyle uydurma meslekler türedi. Hiçbir eğitimi olmayan kişiler, düzmece sertifikalarla insanları istismar ediyor.

Astrologluk, yaşam koçluğu ve kekemelik terapistleri bunlardan bazıları. Falcılık ve astrolojiye ilgi o kadar fazla ki, hayal tüccarlarının çoğu randevuyla çalışıyor. Fiyatlar da oldukça yüksek. Kahve falı 100, tarot 150, yıldız falı 250 liradan gidiyor. Bu işi kafelerde yapan da var, evlere giden de.

YAŞAM KOÇLUĞU REVAÇTA

Psikolojiye dair herhangi eğitimi olmayan kişilerin yaşam koçluğuna soyunması, işin rengini değiştiriyor. 1 saatlik seans 450 liradan başlıyor. Psikolog Rukiye Karaköse, eğitimi olmayan yaşam koçlarının, insanların sağlığı ile oynadığını ifade etti.

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Karaköse, “Ehil olmayan, temelde hiçbir psikoloji eğitimi almadan, birkaç haftlık kurslarla şifa vaat eden pek çok sözde uzman, işini hakkıyla icra eden insanlara zarar veriyor” diye konuştu.

KEKEMELİK İSTİSMAR EDİLİYOR

Eğitimsiz kekemelik terapistleri de 10 bin liralık paketlerle sorunları giderme garantisi veriyor. İlkel yöntemler kullanan sözde terapistler arasında ağıza taş dolduran da var, kalemle konuşturmaya çalışan da. Kekemelik tedavisinde kesin çözümün zor olduğunu anlatan konuşma ve dil terapisti Ayşe Fatma Türkan, şöyle konuştu: “İnsanlar kandırılıyor. Tedaviye dair ehliyetleri yok. Bilimsel olmayan yöntemler uyguluyorlar. ‘14 günde son’ gibi yalanlarla 5-10 bin lira alıyorlar.”