Bunlarda adap kalmamış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Soylu, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliğinin, İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayınlaması üzerine gelen bir soru üzerine ise “Amerikan Büyükelçiliği usul erkan ve adaptan yoksun. Bırakın diplomatik gereklilikleri yoksun bir davranışı ortaya koymuştur” dedi. Soylu, “büyük devletin bir internet sitesinden duyurup, ‘Bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalabiliriz, onun için vize başvurularını durduruyoruz’, anlamında bir duyuruyu paylaşmanın diplomatik bazı gereklilikleri söz konusudur. Amerikan Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun, bırakın diplomatik gereklilikleri, bir davranışı ortaya koymuştur” dedi. Soylu, bugüne kadar hangi yabancı misyon ya da vatandaşın “Bu konuda böyle bir değerlendirmemiz var, bu konuda bir adım atabilme fırsatına sahip olabilir miyiz?” dediğinde görevlerinin, memleketteki her vatandaş ile her bir yerin güvenliğini temin etmek olduğunu söyledi.

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BİZE HAFTADA 1200 DUYUM GELİYOR

Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Bakan ve MİT Başkanıyla da görüştüğünü ifade eden Soylu, şöyle konuştu: “Bize haftada 1200 duyum geliyor. 1200 istihbari duyum ve bunların yüzde 30’u eyleme yöneliktir. Ama ciddi bir devletin yapması gereken bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamlarıyla ‘Ben böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım...’ istihbarat alabilirsiniz, bunu bizim yadsımamız mümkün değildir. En azından irtibatta bulunduğunuz diplomatik kanallarla görüşmeniz aslında doğru olan, diplomatik geleneklere uygun olan ve isabetli olandır. Ama her meseleyi siyasi bir değerlendirme olarak ele almaya çalışınca maalesef ortaya böyle durumlar çıkıyor.”