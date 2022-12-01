Bunun adı vahşet: Sahipsiz kediyi fırında yaktı Son dönemde üst üste yaşanan hayvanlara eziyet olaylarına bir vahşet daha eklendi. Bu kez de Malatya'da bir cani, sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldürdü. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık tahliye edildi. Cezai ehliyeti tam çıkan zanlı savunmasında ise çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı. Mahkeme caniyi tahliye etti.

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