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Bunun adı vicdansızlık: 2.5 yaşındaki çocuğunun solunum cihazını hastaneden çaldılar

İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayı 'pes' dedirtti. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan diş doktorunun odasından, 2.5 yaşındaki çocuğunun kullandığı “yapay akciğer cihazını” çalındı. Vicdansız hırsız, özel ekip kurarak dedektif gibi iz süren Kağıthane polisi tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen suç makinesi şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Şüphelinin hırsızlık anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şüphelinin hırsızlık anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Geçen hafta meydana gelen olayda, İstanbul Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde kimliği belirsiz bir şahıs, hastanede görev yapan diş doktoru İ.U’nun odasına girerek içerisinde yapay akciğer cihazının bulunduğu siyah bir çantayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından doktorun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

  • Kısa sürede olay yerine gelen polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çalışma başlattı. Çalınan yapay akciğer cihazının doktor İ.U.’nun 5 aylıkken dünyaya gelen ve akciğer yetmezliği yaşayan 2,5 yaşındaki çocuğu K.U.’nun tedavisi için kullanıldığı öğrenildi.

Küçük hırsızlar yakayı ele verdi: Gezmek için çaldıkları otomobille yakalandılar
GÜNDEM
Küçük hırsızlar yakayı ele verdi: Gezmek için çaldıkları otomobille yakalandılar


Kağıthane polisi özel ekiple iz sürdü

Bunun üzerine özel bir ekip kurarak şüphelinin kaçış güzergahına yönelik yapılan kamera çalışması yapan Kağıthane polisi, şahsın Fatih Şehremini Mahallesi Büyüksaray Meydanına gittiğini tespit etti. Dedektif gibi iz süren polis, elde edilen görüntülerden önceki benzer suçları işleyen kişileri araştırarak çevreden de sorgu yaptı. Şüphelinin Ş.İ. olduğunu belirleyen Kağıthane polisi, Esenler’de şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Vicdansız adam sara krizi geçiren kişinin cebinden parasını çaldı
OYNAT 00:41
Vicdansız adam sara krizi geçiren kişinin cebinden parasını çaldı
Malatya'da, sara krizi geçirerek yere yığılan kişinin yanına yaklaşan bir şüpheli, elini cebine atarak tüm parayı çaldı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Parayı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, parası çalınan sara hastasına parası geri verildi.


16 suç kaydı varmış

Emniyette benzer suçlardan 16 adet suç kaydı olan şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti':
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Beyoğlu Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesine gelen kağıt toplayıcı iki hırsız, çatıdaki kurşunları sökmeye başladı.
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Şahısların kurşunları söktüğünü gören çevredeki bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.
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emtte bir süre araştırma yapan polis, şüpheli iki şahsın çekçek ile kaçtığını gördü. Takibe alan polis, şahısları suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
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Şahısların çekçeklerini arayan polis, çaldıkları kurşunları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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İfadeleri alınan Aykut K. ve Mustafa D’ye ayrıca hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle “Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet”ten biner lira idari para cezası kesildi.
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Şahısların emniyette “Hırsızlık” suçundan kayıtları da olduğu öğrenildi.
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İşlemleri tamamlanan şüpheliler salgın nedeniyle maske takılması sonrası polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Pişkin hırsızlar adliyeye sevk edildiği esnada bir de, “Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç” dedi.
Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti': "Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç"
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların “evde kal” çağrılarını uymasını fırsat bilen iki hırsız, İstanbul Kasımpaşa'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldı. İhbar üzerine hırsızlar kurşunları çekçek ile götürdüğü esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


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