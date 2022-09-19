Gündem Bunun adı vicdansızlık İğneleri sucuklara saplayıp köpeklere yedirmeye çalıştılar
KASTAMONU

Bunun adı vicdansızlık: İğneleri sucuklara saplayıp köpeklere yedirmeye çalıştılar

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av köpeklerine iğne saplanmış sucuk verildi. Sucuğu yemesi sebebiyle yaralanan bir köpek tedavi atına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bunun adı vicdansızlık: İğneleri sucuklara saplayıp köpeklere yedirmeye çalıştılar
Bunun adı vicdansızlık: İğneleri sucuklara saplayıp köpeklere yedirmeye çalıştılar

Olay, Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Alacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Özdemir isimli vatandaşa ait av köpeklere kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iğneler saplanmış sucuk sucuk verildi.

İHA


4-5 tane iğnenin olduğu sucukları köpeklerden biri yemeye çalıştı.Yemeye çalıştığı sucuktaki iğneler köpeğin ağzına saplandı. Köpeğin ağzının kan revan içinde kaldığını gören Murat Özdemir, veteriner hekim Muhammed Coduroğlu’nu arayarak yardım istedi.



Özdemir, veteriner hekimin yönlendirmesiyle hayvanın ağzındaki iğneli eti çıkardı. Ardından köpek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

Köpeğe işkence yaptı: ‘Boğazına bir şey kaçmıştı onu çıkarıyordum’ dedi
GÜNDEM
Köpeğe işkence yaptı: ‘Boğazına bir şey kaçmıştı onu çıkarıyordum’ dedi
Saray sessizliğini bozdu

Saray sessizliğini bozdu

Kraliyet Ailesi'nden 5 dakika açıklaması.
Adım adım uzaya

Adım adım uzaya

​Türk yolcu için heyecanlandıran hamle: İmzalar atıldı.
İsrailin Ankara Büyükelçisi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

​Ukrayna'ya silah gönderen ABD'ye soğuk duş

Bu araçları gören inanamıyor

​LGBT dayatmasına karşı 'dik duruşa' destek verdi

Birinciliği kimseye kaptırmadı.

Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Mutlaka kontrol edin.

​Enerji krizi yaşayan Avrupalıların rotası Türkiye oldu

​Albay askeri fabrikada başörtüsünü yasakladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.