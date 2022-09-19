Bunun adı vicdansızlık: İğneleri sucuklara saplayıp köpeklere yedirmeye çalıştılar

Halk TV'de skandal benzetme: 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan muhalif yazar Mehmet Yılmaz, küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisine karşı dün İstanbul'da gerçekleştirilen 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef aldı. Skandal bir benzetmeye imza atan Yılmaz, 'LGBT bireylere karşı bir miting yapıyorum demekle Alevilere karşı bir miting yapıyorum demek sığınmacılara karşı bir miting yapıyorum demek arasında hiçbir fark yok' ifadelerini kullandı.



