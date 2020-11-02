TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi. İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti.
- 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleşecek. Kuzu'nun Türk bayragına sarılı tabutu camiye getirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.
Burhan Kuzu kimdir?
1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide'dir.
Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.
- Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.
22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kuzu, halen AK Parti MKYK Üyesiydi.