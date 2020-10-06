Burs ve kredi ödemeleri başladı! Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri ne zamana kadar yatacak? Bakan Kasapoğlu: Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri bekleyen öğrencilere müjdeli haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Kasapoğlu, bursa ve kredi ödemelerinin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

Haber Merkezi 06 Ekim 2020, 10:01 Son Güncelleme: 06 Ekim 2020, 10:26 AA