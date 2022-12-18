Bursa - İstanbul Deniz Otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre;
19.15’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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Valiliğin sosyal medya hesabından, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin Marmara Denizinde fırtına bekleniyor başlıklı uyarısı paylaşıldı.
Paylaşımda, Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Marmara Denizinde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kmsa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor ifadelerine yer verildi.
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:
İstanbul'a fırtına uyarısı: Valilik sona ereceği tarihi duyurdu
İstanbul Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada "Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade etti.
Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı kaydedildi.
Açıklamada, rüzgarın, yarın ve salı günü Marmara Bölgesi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi beklendiği kaydetti.
3 gün İstanbul’da beklenen hava sıcaklıklarının, yarın 7-8 derece olacak.
Salı günü 5-9 derece olacak.
Çarşamba günü ise 7-11 derece civarında olacak.
Yetkililer, hafta başında Marmara Bölgesi’ni etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ile kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji uyardı.
Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek.
Uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), Marmara Bölgesi'nde yarın itibariyle hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek, soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği kaydedildi.