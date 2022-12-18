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İSTANBUL

Bursa - İstanbul Deniz Otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa - İstanbul Deniz Otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Foto: Arşiv.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre;
19.15’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve
19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul'a fırtına uyarısı: Valilik sona ereceği tarihi duyurdu
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Valiliğin sosyal medya hesabından, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin Marmara Denizinde fırtına bekleniyor başlıklı uyarısı paylaşıldı.
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Paylaşımda, Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Marmara Denizinde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kmsa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor ifadelerine yer verildi.
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Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:
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İstanbul'a fırtına uyarısı: Valilik sona ereceği tarihi duyurdu
İstanbul Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada "Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade etti.
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Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı kaydedildi.
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Açıklamada, rüzgarın, yarın ve salı günü Marmara Bölgesi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
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Soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi beklendiği kaydetti.
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3 gün İstanbul’da beklenen hava sıcaklıklarının, yarın 7-8 derece olacak.
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Salı günü 5-9 derece olacak.
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Çarşamba günü ise 7-11 derece civarında olacak.
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Yetkililer, hafta başında Marmara Bölgesi’ni etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ile kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
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Meteoroloji uyardı.
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Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek.
Uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), Marmara Bölgesi'nde yarın itibariyle hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek, soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği kaydedildi.
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