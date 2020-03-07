Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip

Başkan Aktaş, "Gelin; bu özel günü bir gün değil, her gün kutlayalım. Çünkü kadınlarımız her gün kıymetli" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan özel klipte bir araya geldi.

OYNAT 01:44 Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, belediye personeli olan kadınların görev başında çekilmiş görüntülerinin yer aldığı kliple kutladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan özel klipte bir araya geldi. BiP'te paylaş

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Büyükşehir bünyesinde görevli kadın itfaiyeci, otobüs şoförü, park bahçeler personeli, vatman, hemşire, ana okulu öğretmeni ve veteriner hekim çalışma alanlarında görüntülendi.