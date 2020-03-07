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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, belediye personeli olan kadınların görev başında çekilmiş görüntülerinin yer aldığı kliple kutladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.
​Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.

Başkan Aktaş, "Gelin; bu özel günü bir gün değil, her gün kutlayalım. Çünkü kadınlarımız her gün kıymetli" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan özel klipte bir araya geldi.

Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip
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Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, belediye personeli olan kadınların görev başında çekilmiş görüntülerinin yer aldığı kliple kutladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan özel klipte bir araya geldi.

Büyükşehir bünyesinde görevli kadın itfaiyeci, otobüs şoförü, park bahçeler personeli, vatman, hemşire, ana okulu öğretmeni ve veteriner hekim çalışma alanlarında görüntülendi.

  • Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da klipte;
  • "Şimdi kadınların ne kadar değerli olduğunu anlatan cümleler söylesek klişe olacak. Bence söylediklerimizden çok yaptıklarımız daha önemli. Gelin; bu özel günü bir gün değil, her gün kutlayalım. Çünkü kadınlarımız her gün kıymetli" diye mesaj verdi. Kliple birlikte billboard, gazete ve sosyal mecralardan yayınlanan mesaj Bursalıların büyük beğenisini topladı.
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