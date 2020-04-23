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BURSA

Bursa Büyükşehir’den vatandaşa tam destek: Vefa grupları da görev başında

Koronavirüsle etkin mücadele kapsamında Türkiye’nin en kapsamlı sosyal destek programını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 16 bin 705 kişiye sosyal yardım, 867 bin 450 adet ekmek, 16 bin 242 pazar filesi ve yaklaşık 40 bin kişiye de sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa'da belediye tarafından yapılan dezenfekte çalışmaları hızla sürüyor.
Bursa'da belediye tarafından yapılan dezenfekte çalışmaları hızla sürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan ‘Covid 19’ salgınıyla mücadele kapsamında Bursa’nın da aralarında bulunduğu 30 Büyükşehir ile Zonguldak’ta bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ile vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Salgının Türkiye’de ilk görüldüğü Mart ayı başından itibaren salgında etkin bir mücadele programını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gerek açık ve kapalı alan dezenfeksiyonları gerekse de evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlara yönelik yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

29 HEKTAR ALAN İLAÇLANDI

Korona virüsle mücadele kapsamında en etkin çalışmalardan biri dezenfeksiyon çalışmaları oldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 17 ilçeyi kapsayacak şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarından vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık ve kapalı alanlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Salgının ilk çıktığı dönemde toplu ulaşım araçlarında 15 günde bir yapılan dezenfeksiyon çalışması, artık haftada bire inerken, tüm toplu taşıma araçları bunun yanında her gün deterjanlı suyla yıkanıyor. Kamu kurumları, sosyal tesisler, alt ve üst geçitler, türbe, müze, oyun parkları, pazar alanları, taksi, dolmuş ve tarihi bölgeleri kapsayan çalışmalarda toplam 7 bin 985 açık ve kapalı alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirilirdi. Toplamda 29,5 hektar yani 29 milyon 500 bin metrekare alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldı ve bugüne kadar 530 ton solüsyon kullanıldı.

VEFA GRUBU GÖREV BAŞINDA

Vefa destek grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için özen gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi, sadece dezenfeksiyon çalışmalarıyla değil, aynı zamanda genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların mağdur edilmemesi için de oluşturulan Vefa Destek Grubu ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Beyaz Masa, Alo 153 ve Büyükşehir Santraline bugüne kadar gelen yaklaşık 145 bin çağrıya yanıt verilirken, bunun yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ayrı bir ekip de her gün 60 yaş üstü vatandaşları tek tek arayıp, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Bu yolla da her gün ortalama 800 vatandaşa ulaşılırken, bugüne kadar yaklaşık 8 bin vatandaşla temasa geçildi.

İHTİYAÇ NEREDE BÜYÜKŞEHİR ORADA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm insanlığın zorlu bir sınavdan geçtiğini, kuralla uyan, kişisel temizliğine özen gösterip, sosyal mesafeye dikkat edenlerle bu sürecin en az hasarla atlatılabileceğini söyledi. Hiçbir vatandaşın bu süreçte mağdur olmaması için yaklaşık 1500 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu ekibiyle yoğun bir çalışma sergilediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki gerek hükümetimiz, gerekse de yerel yönetimler olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu sadece kurumların tedbir ve çalışmalarıyla aşılabilecek bir süreç değil. Herkese önemli görevler düşüyor ve en önemlisi de bu süreçte evde kalmak” diye konuştu.

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