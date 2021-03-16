Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü konumunda bulunan terörist başı Abdullah Öcalan hakkında açıklama yapıldı.

"Öcalan öldü iddiaları asılsız"

Savcılık tarafından yapılan açılamada, Öcalan'ın öldüğüne ilişkin iddialar yalanlanırken, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan’ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmış olup, Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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