​Bursa Engelliler Federasyonu'ndan Başkan Aktaş’a doğum günü sürprizi

Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı ve Böbrek Hastaları Derneği Başkanı Mürşit Atlıakın, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi arsasının bütünleştirilmesi konusundaki gayretleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Derneği’nden Ünal Şıpkan ve İsmail Hatipoğlu, Kas Hastaları Omurilik Felçlileri Derneği’nden Ceyda Arslan, Altınokta Görme Engellileri Derneği’nden Tayfun Turgut ve Yenişehir Engelliler Derneği’nden Harun Sak’ın da yer aldığı ziyarette, engellilere yönelik çalışmaları sebebiyle Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür plaketi takdim edildi. Ziyarette federasyon üyeleri tarafından Başkan Aktaş’a doğum günü sürprizi de yapıldı. Pastayı kesen Başkan Aktaş, nazik düşüncelerinden dolayı federasyon üyelerine teşekkür etti.

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Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi arsasının bütünleştirilmesinde ve planların çıkartılması konusunda Başkan Alinur Aktaş’ın yoğun çabası olduğunu söyleyen Federasyon Başkanı Mürşit Atlıakın, geçtiğimiz günlerde covid tedavisini tamamlayan Başkan Aktaş’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

"Bizim için çok önemli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Engelliler Federasyonu üyelerinin ziyareti ve doğum günü sürprizinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bursa’da engellilere yönelik verilen emeğin çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak birimlerimiz aracılığıyla engelli dernekleriyle el ele fikir birliği içerisinde çalışıyoruz. Engelli bireyler ve aileleri de bu çalışmalardan istifade ediyor.