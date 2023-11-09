Bursa Günlüğü Hikaye Yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Bursa’da altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına da katkı sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet’in ve Lozan Mübadelesi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle düzenlenen ‘Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması’ da göç yollarında yaşananları günümüze taşıdı. Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca, Türk hikâyeciliğinin son dönem önde gelen isimlerinden Mustafa Çiftci, Bursa’nın yaşayan hafızası olarak bilinen şair ve yazar Nevzat Çalıkuşu, tarihî romanları ve hikâyeleriyle Türk tarihini sevdiren Hasan Erdem ile romanları ve hikâyeleriyle Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yerini alan Güray Süngü’den oluşan ekip, yarışmanın kazananlarını belirledi. Buna göre ‘Hayal Meyal’ müstear isimli Saadet Küçük birinci, ‘Avni Muradi’ müstear isimli Oğuz Mutlu ikinci, ‘Kebikeç’ müstear isimli Seval Özdemir üçüncü oldu. ‘Gemlik35’ müstear isimli Nilar Gök ile ‘Hayalci’ müstear isimli Hatice Öztop Büber ise teşvik ödülüne lâyık görüldü. Yarışmanın birincisi 15 bin, ikincisi 10 bin, üçüncüsü 5 bin, teşvik alan iki kişi de 2 bin 500’er TL para ile ödüllendirildi.





Bursa Balkanlar’ın özeti gibi

Bursa’nın kültürel hafızasına değer katan yarışmanın ödül töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk siyasi zaferi olan Mudanya Mütarekesi’ne ev sahipliği yapan Mudanya’daki Montania Otel’de yapıldı. Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın, Osmanlı’nın cihanşümul devlet olma yolunda kök saldığı ilk resmi başkenti olduğunu, ecdadın Bursa’da diktiği ulu çınarın dallarının 3 kıta, 7 iklime uzandığını belirtti. Birçok milletin o dalların altında yüzyıllarca huzur ve barış içinde yaşadığını kaydeden Başkan Aktaş, “Sarı Saltık Gazi’nin izinde Balkanlara giden Evlad-ı Fatihan, asırlar boyunca o toprakların iskânı için çalışıp gayret eden alperen ruhlu insanlardı. Evlad-ı Fatihan, Balkanlar’ın her karışını imar, ihya ve inşa etti. Onlar ulvi bir amaç için topraklarını bırakıp gitti oralara. Rumeli’nin her karışını vatan toprağı yapmak için kanları ile yoğurdular. Lakin gün geldi Balkanlar’daki huzur ortamı bozuldu. İsyanlar, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı, Lozan Mübadelesi, asimilasyonlar derken, Balkanlar’dan Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin muhtelif yerlerine soydaş ve kardeşlerimiz göç etmek zorunda kaldı. İnsanın doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda kalması ve o ülkeye de pasaportla gitmesi ne kadar hazin. Bursa, Osmanlı’nın özeti gibi: Kuzeyden güneye, doğudan batıya herkes Bursa’da bir araya gelmiş. Bursa bir bakıma Balkanların da özeti gibi. Bir yönümüz hep Balkanlara dönük” dedi.

Bu acılar geleceğe aktarılmalı

Bu yıl hem Cumhuriyet’in hem de Lozan Mübadelesi’nin 100’üncü yılı olması nedeniyle böyle bir hikaye yarışması düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Sadece şehrimizde değil, Türkiye’nin hemen her yerinden talep gören ve severek takip edilen dergimiz Bursa Günlüğü olarak Lozan Mübadelesi’nin 100’üncü yılını vesile kılmak istedik. Bu doğrultuda da Balkanlar’dan şehrimize göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızı ve kardeşlerimizi konu edinen bir hikâye yarışması açtık. Bu yarışma vesilesiyle; Bursa’ya göç eden Balkan muhacirlerinin hayat hikâyelerini ve mücadelelerini tekrar gündeme getirmeyi amaçladık. Bu acıları, bu hüzünleri, bu üzüntüleri gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, Srebrenitsa katliamıyla alakalı ‘unutmayacağız, unutturmayacağız’ diyor. Çünkü unutulan soykırım tekrar eder. Dolayısıyla bu acıları da gelecek nesillere aktarmak lazım. Unutturmamak lazım. Aslında Cumhuriyet de böyle kazanıldı. Ben bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı’nın banisi Osman Gazi, Bursa’mızın fatihi Orhan Gazi başta olmak üzere, kutlu vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi, göç yollarında vefat eden muhacir kardeşlerimizi rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. Yarışmamıza eserleriyle değer katan tüm katılımcılara, seçici kurula çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.





Yarışmanın birincisi Saadet Küçük, mübadele hikayelerini büyüklerinden çok dinlediğini, bu hikayelerin unutulmaması için bu yarışmaya katıldığını söyledi.





Yarışmanın ikincisi Oğuz Mutlu da Bulgaristan’da iki Türk’ün idam edilmeden önceki bir fotoğrafını görüp, hikayesini oradan esinlendiğini belirtti.





Çok göç hikayesi dinlediğini ve sadece inanç uğruna Türkiye'ye gelmelerinin kendisini çok etkilediğini kaydeden yarışmanın üçüncüsü Seval Özdemir ise, “İnsanların yaşadığı değerler uğruna buraya gelmeleri bana farklı ufuklar açtı. Bu yarışmayı düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.





Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, seçici kurul üyelerine teşekkür plaketi, dereceye giren yarışmacılara da ödüllerini verdi.





Giritya Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Melda Üney de Başkan Aktaş’a havluya nakşedilen Giritya danteli hediye etti.







