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Gündem Bursada şaka gibi olay 12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi
BURSA

Bursa haber: 12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi

Bursa'da şaka gibi olay: 12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde fıkra gibi bir olay yaşandı. 12 yıl önce vefat eden vatandaşın 8 yıldır hiç kullanılmayan traktörüne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve otobandan kaçak geçme cezası geldi. Traktörün sahibinin yakınları bakanlığa itiraz ederken, gelecek cevap bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Ceza gelen treTraktör 7-8 Yıldır hurda bir şekilde bahçede yatıyor.
Ceza gelen treTraktör 7-8 Yıldır hurda bir şekilde bahçede yatıyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde 12 yıl önce vefat eden bir vatandaşa 2 kere otobandan bir defa da köprüden geçiş ihlali yaptığı için cezai işlem uygulandı. Ceza makbuzunu eline alan ölen adamın oğlu ise hayatının şokunu yaşadı.

Babasına gelen ceza karşısında şaşkına dönen Ali Akın, "Bu traktör 8 yıldır bahçede ve hurda. Babam 12 yıl önce vefat etti" dedi.

Afyonkarahisarlı vatandaşa geçmediği otoyoldan traktörüne ceza geldi
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Afyonkarahisarlı vatandaşa geçmediği otoyoldan traktörüne ceza geldi

İHA

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çakırca mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Akın’ın hayatı eve gelen ceza makbuzları ile kabusa dönüştü. 12 yıl önce vefat eden babası Şahin Akın (72)’a ait 16 KE 323 traktörün 2 kere otoban ve bir kez de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ücret ödemeden geçtiği için ihlal yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

İHA

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  • Ceza makbuzunu eline alan Şahin Akın’ın oğlu Ali Akın, şoka girdi.
  • Akın, "Traktör 7-8 Yıldır hurda bir şekilde bahçede yatıyor. Babam 12 yıl oldu vefat edeli. Daha önceden de bir kez daha köprüden kesme cezası geldi" dedi.

Ali Akın ceza için Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’na itiraz dilekçesi verirken, gelecek cevabı şimdi merakla bekliyor.

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